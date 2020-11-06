Пт, 6.11.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
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  • Если вам нравится сериал "Безумцы", то понравится и этот дом в Пирита

Фото ⟩ Если вам нравится сериал "Безумцы", то понравится и этот дом в Пирита

Maja Pirital.

ФОТО: KV.EE

Шестикомнатный дом на улице Палью в Пирита - это именно то, о чем многие мечтают, пишет Kodustiil. Классный дом, в стильном интерьере которого с игривой легкостью сочетаются новое и старое  - чего еще вы хотите от жизни?

Этот дом спроектирован архитектором Августом Вольбергом в 1950 году и полностью отремонтирован шесть лет назад. Во время ремонта отреставрировали и зимний сад рядом с домом - кто еще может похвастаться подобным? Вместе с цокольным в доме на улице Палью целых три этажа.

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже уникального дома есть отдельная кухня, столовая, гостиная с камином и гостевой туалет. На втором этаже вы найдете две отдельные спальни, ванную комнату и большую спальню с душевой. Лестничный холл возможно обустроить по-разному. В настоящее время он используется как кабинет. В цокольном этаже дома расположены гостевая спальня, туалет и баня.

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

Наружные стены существующего здания выполнены из силикатного кирпича. Сам дом построен на ленточном фундаменте и покрыт двускатной крышей. С помощью газового котла производится обогрев полов во всем доме. 

Кухня.

ФОТО: KV.EE

В северной части участка расположен домик для гриля с летней кухней и дровяным камином, а также сараем для хранения садового инвентаря. Ухоженный участок площадью 1162 огорожен забором.

Прихожая.

ФОТО: KV.EE

За дом хотят получить немало - 790 000 евро. С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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