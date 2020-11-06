Бывает же такая ерунда! Потребители обсуждают новую модель холодильника

Пользователи социальной сети Reddit обсуждают модель холодильника с вращающимися полками, пишет Kodustiil.
Холодильник с вращающимися полками вызывает у пользователей социальных сетей смешанные чувства. Есть те, кому хотелось бы иметь такой дома, а есть те, кому такая идея совсем не нравится.
Вращающиеся полки - отличное решение для выставок и ярмарок. Однако люди никогда раньше не видели, чтобы такие полки были в домашнем холодильнике, пишет apartmenttherapy.com.
Пользователи интернета, как всегда, не прячут язык за зубами. «Безумная трата пространства», - делает вывод один комментатор. «На бумаге это выглядит красиво, но в реальной жизни это полный кошмар», - вторит ему другой.