Вы удивитесь ⟩ Сколько квадратных метров жилья можно купить на средний годовой доход россиянина

«Если в среднем за 2019 год размер среднедушевого годового дохода равнялся стоимости 6,8 квадратного метра жилья на первичном рынке, то в среднем за скользящий год с III квартала 2019 года по II квартал 2020 года значение этого показателя составило 6,2 квадратного метра», - отмечается в докладе.

Наименее доступным во втором квартале этого года было жилье в Крыму, где на среднедушевой месячный доход можно было приобрести лишь 0,33 квадратного метра жилья. Далее шли Москва (0,36 м2), Приморский край (0,38), Санкт-Петербург (0,4) и Забайкальский край (0,41). Наиболее доступным было жилье в ЯНАО (1,24 квадратного метра), ХМАО (0,98), Дагестане (0,82), Кабардино-Балкарии (0,8) и на Камчатке (0,76), пишет "Российская газета".

В докладе также говорится о существенном росте охвата населения программами льготной ипотеки и влиянии этих программ на снижение средней ипотечной ставки. При этом в ЦБ считают, что лишь часть льготного кредитования трансформировалась в рост спроса на рынке жилой недвижимости, тогда как другая часть замещала собой кредитование на рыночных условиях. Кроме того, льготная ипотека отчасти забирает на себя потенциальные покупки жилья в будущем.