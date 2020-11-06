В октябре индекс потребительских цен по-прежнему снижался

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,5% и по сравнению с октябрем прошлого года – на 1,5%. В годовом сравнении товары в октябре были на 0,9% дешевле и услуги – на 2,4% дешевле.
Ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов отметила, что в сравнении с октябрем прошлого года на изменение индекса потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо и авиабилеты. «Цены на дизельное топливо снизились на 28,3% и цены на бензин – на 8,3%, а купленные на октябрь авиабилеты были на 42% дешевле, чем в прошлом году», – пояснила Трасанов.
В противоположном направлении на изменение индекса потребительских цен больше всего повлияло подорожание на 2% продуктов питания, из которых свежие фрукты были на 12,5% дороже, а мясо и мясные продукты – на 4,4% дороже, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем прошлого года больше всего подорожали также мучные смеси (10,9%) и детское питание (10,5%), но подешевели сливочное масло (12,2%) и замороженные фрукты и ягоды (11,8%).
Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 6,0% и нерегулируемые цены – на 0,3%.
В сравнении с сентябрем, на снижение индекса потребительских цен в октябре повлияли проходившие в нескольких группах товаров различные кампании. Купленные на октябрь авиабилеты были на 13,5% дешевле, а гостиничные услуги – на 10% дешевле.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, октябрь 2020
Группа товаров
Oктябрь 2019 –
oктябрь 2020, %
Сентябрь 2020 –
oктябрь 2020, %
-1,5
-0,5
Продукты питания и безалкогольные напитки
1,8
-0,7
Алкогольные напитки и табак
0,3
-0,9
Одежда и обувь
-0,8
-0,1
Жилье
-3,5
0,1
Домашнее хозяйство
0,0
-0,4
Здравоохранение
2,8
0,6
Транспорт
-9,2
-0,6
Связь
-2,1
-0,6
Досуг
1,0
-0,5
Образование и детские учреждения
2,4
0,0
Питание вне дома, размещение
-2,5
-1,8
Различные товары и услуги
0,1
-1,2
На сайте Департамента статистики вновь доступен калькулятор индекса потребительских цен, с помощью которого можно наблюдать изменение индекса в месячном, квартальном и годовом сравнении.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.