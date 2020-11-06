Пт, 6.11.2020
Мы до последнего будем держать детсады и начальную школу открытыми. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт

В октябре индекс потребительских цен по-прежнему снижался

Продуктовая корзина.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,5% и по сравнению с октябрем прошлого года – на 1,5%. В годовом сравнении товары в октябре были на 0,9% дешевле и услуги – на 2,4% дешевле.

Ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов отметила, что в сравнении с октябрем прошлого года на изменение индекса потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо и авиабилеты. «Цены на дизельное топливо снизились на 28,3% и цены на бензин – на 8,3%, а купленные на октябрь авиабилеты были на 42% дешевле, чем в прошлом году», – пояснила Трасанов.

В противоположном направлении на изменение индекса потребительских цен больше всего повлияло подорожание на 2% продуктов питания, из которых свежие фрукты были на 12,5% дороже, а мясо и мясные продукты – на 4,4% дороже, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем прошлого года больше всего подорожали также мучные смеси (10,9%) и детское питание (10,5%), но подешевели сливочное масло (12,2%) и замороженные фрукты и ягоды (11,8%).

Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 6,0% и нерегулируемые цены – на 0,3%.

В сравнении с сентябрем, на снижение индекса потребительских цен в октябре повлияли проходившие в нескольких группах товаров различные кампании. Купленные на октябрь авиабилеты были на 13,5% дешевле, а гостиничные услуги – на 10% дешевле.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, октябрь 2020

Группа товаров

Oктябрь 2019 –

oктябрь 2020, %

Сентябрь 2020 –

oктябрь 2020, %

ВСЕГО

-1,5

-0,5

Продукты питания и безалкогольные напитки

1,8

-0,7

Алкогольные напитки и табак

0,3

-0,9

Одежда и обувь

-0,8

-0,1

Жилье

-3,5

0,1

Домашнее хозяйство

0,0

-0,4

Здравоохранение

2,8

0,6

Транспорт

-9,2

-0,6

Связь

-2,1

-0,6

Досуг

1,0

-0,5

Образование и детские учреждения

2,4

0,0

Питание вне дома, размещение

-2,5

-1,8

Различные товары и услуги

0,1

-1,2

На сайте Департамента статистики вновь доступен калькулятор индекса потребительских цен, с помощью которого можно наблюдать изменение индекса в месячном, квартальном и годовом сравнении.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back