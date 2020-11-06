В октябре индекс потребительских цен по-прежнему снижался

Ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов отметила, что в сравнении с октябрем прошлого года на изменение индекса потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо и авиабилеты. «Цены на дизельное топливо снизились на 28,3% и цены на бензин – на 8,3%, а купленные на октябрь авиабилеты были на 42% дешевле, чем в прошлом году», – пояснила Трасанов.

В противоположном направлении на изменение индекса потребительских цен больше всего повлияло подорожание на 2% продуктов питания, из которых свежие фрукты были на 12,5% дороже, а мясо и мясные продукты – на 4,4% дороже, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем прошлого года больше всего подорожали также мучные смеси (10,9%) и детское питание (10,5%), но подешевели сливочное масло (12,2%) и замороженные фрукты и ягоды (11,8%).

Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 6,0% и нерегулируемые цены – на 0,3%.

В сравнении с сентябрем, на снижение индекса потребительских цен в октябре повлияли проходившие в нескольких группах товаров различные кампании. Купленные на октябрь авиабилеты были на 13,5% дешевле, а гостиничные услуги – на 10% дешевле.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, октябрь 2020

Группа товаров Oктябрь 2019 – oктябрь 2020, % Сентябрь 2020 – oктябрь 2020, % ВСЕГО -1,5 -0,5 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,8 -0,7 Алкогольные напитки и табак 0,3 -0,9 Одежда и обувь -0,8 -0,1 Жилье -3,5 0,1 Домашнее хозяйство 0,0 -0,4 Здравоохранение 2,8 0,6 Транспорт -9,2 -0,6 Связь -2,1 -0,6 Досуг 1,0 -0,5 Образование и детские учреждения 2,4 0,0 Питание вне дома, размещение -2,5 -1,8 Различные товары и услуги 0,1 -1,2

На сайте Департамента статистики вновь доступен калькулятор индекса потребительских цен, с помощью которого можно наблюдать изменение индекса в месячном, квартальном и годовом сравнении.