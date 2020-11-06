Андрес Сутть: государство должно обеспечить предпринимателям нормальное взаимодействие с банками

«Однако бизнес и банки должны между собой взаимодействовать. Государство, по идее, могло бы стать посредником между предпринимателями и банками: с одной стороны, не наказывать банки за малейшие недочеты, а с другой – способствовать тому, чтобы у предпринимателей была возможность получить кредит от банков, - считает он. - Мы знаем, что в отличие от столицы и других больших городов, ценность залогов на периферии намного ниже. И здесь на помощь может прийти Kredex, который в той или иной степени компенсирует недостающую стоимость залогов, что, в свою очередь, положительно повлияет на решение банков о выдаче кредита».