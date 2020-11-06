Борьба с коррупцией: как сопротивляется украинская элита и при чем здесь ЕС

Глядя на ключевые решения Конституционного суда Украины, не приходится удивляться тому, что на протяжении многих лет уровень доверия к судебной системе в целом колеблется от 5 до 16 процентов, как показывают опросы. Так, в 2003 году суд дал зеленый свет президенту Леониду Кучме, позволив идти на третий срок, хотя в основном законе пребывание на высшем государственном посту ограничено двумя сроками.

В 2010 году в угоду президенту Виктору Януковичу судьи фактически признали неконституционной сам основной закон страны в его обновленном виде и отменили изменения от 2005 года, вернув президенту широкие полномочия. Янукович вскоре вынужден был бежать в Россию, но часть назначенных при нем судей Конституционного суда, в том числе и его глава Александр Тупицкий, до сих пор сохраняют свои посты.

Судьи препятствуют борьбе с коррупцией

Конституционный суд Украины регулярно будоражит общество, одну за одной отменяя реформы последних лет. Своим решением, обнародованным 27 октября,КСУ отменил целый ряд положений антикоррупционного законодательства, принятого в 2014-2015 годах.

В частности, он объявил противоречащей конституции норму об уголовной ответственности за отказ от подачи чиновниками, политиками и судьями декларации о доходах и имуществе или за недостоверные сведения в декларациях. Офшорные компании, виллы и роскошные яхты, миллионы долларов и евро наличными, десятки автомобилей премиум-класса и дизайнерские украшения - благодаря этим декларациям украинцы узнали о правящем классе многое, что власть имущие предпочитали скрывать.

Национальное агентство по противодействию коррупции до решения Конституционного суда обладало полномочиями проверять декларации госслужащих и политиков, имея доступ к ряду госреестров. А Национальное антикоррупционное бюро Украины могло с подачи этого органа возбуждать уголовные дела за попытку скрыть имущество на Украине или за границей, либо по подозрению в незаконном обогащении, если имущество не подтверждено легальными источниками доходов.

Однако Конституционный суд разрушил всю эту систему антикоррупционного мониторинга, констатировал в беседе с DW бывший генпрокурор Украины и один из соавторов антикоррупционного законодательства Руслан Рябошапка. "После этого решения суда уже нет уголовной ответственности за скрытие имущества или ложь в декларации", - отметил Рябошапка. По его словам, теперь правоохранительные органы не смогут с подачи НАПК искать незаконные активы за границей, ведь они теряют возможность обращаться за международной правовой помощью.

Часть судей на момент принятия решения сами имели проблемы в связи с проверками их деклараций. Так же, как и ряд депутатов "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ), которые и обжаловали в наивысшей судебной инстанции нормы антикоррупционного законодательства. Депутаты сочли декларирование имущества недопустимым вмешательством в их частную жизнь, и судьи поспешили с этим согласиться, приняв решение в рекордно сжатые сроки.

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