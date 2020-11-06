Департамент здоровья: до конца года эпидемия на спад не пойдет

"Если мы сегодня введем ограничения для [предотвращения распространения] инфекции или добьемся какого-то существенного торможения, то следующие три-четыре недели заболеваемость все равно продолжит расти, пока не стабилизируется и не начнет снижаться. Рождество точно не является периодом, к которому мы прогнозируем существенное снижение заболеваемости", - сказала заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, передает rus.err.ee.

Она отметила, что Департамент здоровья пока обеспокоен эпидемиологической ситуацией лишь в Харьюмаа, но с учетом устойчивого распространения инфекции в Таллинне и Харьюмаа такое же распространение вируса по всей стране остается лишь вопросом времени.

По словам Хярма, общенациональный карантин в Эстонии сейчас возобновлять не следует, но надо ввести дополнительные меры на работе и ограничить публичные мероприятия, а также соблюдать социальную дистанцию.