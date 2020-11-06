В Таллиннской тюрьме выявлен первый случай заражения коронавирусом среди заключенных

Тюрьма определила заключенных и служащих, контактировавших с инфицированными. Среди работников тюрьмы новых положительных результатов на коронавирус выявлено не было. Всего в Таллиннской тюрьме один заключенный и пятеро сотрудников с положительным тестом на коронавирус.

Среди взятых у 283 заключенных Вируской тюрьмы повторных тестов 62 оказались положительными. Среди тестов сотрудников тюрьмы по состоянию на четверг положительных выявлено не было.

Всего в Вируской тюрьме положительный результат дали тесты 165 заключенных и четверых сотрудников. У 63 инфицированных заключенных жалоб еще не было. У остальных заключенных с положительным результатом теста есть признаки простуды или расстройства вкуса.