Пт, 6.11.2020
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  • В Таллиннской тюрьме выявлен первый случай заражения коронавирусом среди заключенных

В Таллиннской тюрьме выявлен первый случай заражения коронавирусом среди заключенных

Таллиннская тюрьма.

ФОТО: Erik Tikan/Postimees Grupp/scanpix Baltics

В четверг в Таллиннской тюрьме выявлен первый случай заражения коронавирусом среди заключенных.

Тюрьма определила заключенных и служащих, контактировавших с инфицированными. Среди работников тюрьмы новых положительных результатов на коронавирус выявлено не было. Всего в Таллиннской тюрьме один заключенный и пятеро сотрудников с положительным тестом на коронавирус.

Среди взятых у 283 заключенных Вируской тюрьмы повторных тестов 62 оказались положительными. Среди тестов сотрудников тюрьмы по состоянию на четверг положительных выявлено не было.

Всего в Вируской тюрьме положительный результат дали тесты 165 заключенных и четверых сотрудников. У 63 инфицированных заключенных жалоб еще не было. У остальных заключенных с положительным результатом теста есть признаки простуды или расстройства вкуса.

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