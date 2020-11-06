Экстренная пресс-конференция: по сегодняшним цифрам можно прогнозировать сотни зараженных в день

По словам руководителя Департамента здоровья Юллара Ланно, от локализованных очагов заболевания мы пришли к тому, что в Эстонии началась эпидемическая фаза распространения. При этом зафиксированный сегодня рекордный показатель заражения - 241 человек в сутки и 105,8 число случаев на 100 000 жителей, на самом деле, отражает ситуацию, какой она была две недели назад. В более 50% случаев неизвестно, где человек заразился, т.е. заражение происходит массово, стремительно и бесконтрольно.