Экстренная пресс-конференция: по сегодняшним цифрам можно прогнозировать сотни зараженных в день
Сегодня состоялась экстренная пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк, генеральный директор Юллар Ланно и руководитель медицинского штаба Департамента здоровья, доктор Аркадий Попов представили обзор ситуации с распространением коронавируса в стране.
По словам руководителя Департамента здоровья Юллара Ланно, от локализованных очагов заболевания мы пришли к тому, что в Эстонии началась эпидемическая фаза распространения. При этом зафиксированный сегодня рекордный показатель заражения - 241 человек в сутки и 105,8 число случаев на 100 000 жителей, на самом деле, отражает ситуацию, какой она была две недели назад. В более 50% случаев неизвестно, где человек заразился, т.е. заражение происходит массово, стремительно и бесконтрольно.
По словам министра социальных дел Танеля Кийка, ситуация критическая. Населению рекомендуется оставаться дома, а при отсутствии возможности работать удаленно соблюдать дистанцию и носить маски в закрытых помещениях.
Аркадий Попов отметил рост заболеваемости среди пожилых людей и необходимость повысить готовность больниц. Больше всего рост заболеваемости в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Рапламаа.
Правительство озвучит новые решения во вторник.
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