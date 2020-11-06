Фото: пентхаус в стиле лофт в Нидерландах

Студия EVA architecten оформила интерьер пентхауса в Роттердаме, Нидерланды. Резиденция расположена в старом промышленном здании, которое раньше служило складом и конторой, пишет HQRoom.
Благодаря своему бетонному каркасу, здание имеет типичный промышленный характер эпохи реконструкции 1950-х годов.
Владельцам нравится стиль лофт, они хотели сохранить индустриальный характер помещения, добавить как можно больше света, оставить как можно меньше стен, пустоту и привлекательную лестницу.
Оставив открытую планировку дневной зоны, в центр поместили деревянный объем, в который интегрированы камин, шкаф и кухонная техника. Кухня расположена на солнечной стороне с выходом на просторную террасу на крыше. В летний день стеклянные двери можно оставить открытыми, что делает террасу продолжением апартаментов.
В бетонном полу были проделаны дополнительные отверстия, чтобы добиться большего взаимодействия между верхним и нижним этажами. Из ванной комнаты теперь можно смотреть вниз на кухню, а также на панораму города Роттердама.
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