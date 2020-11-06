Фото: пентхаус в стиле лофт в Нидерландах

Благодаря своему бетонному каркасу, здание имеет типичный промышленный характер эпохи реконструкции 1950-х годов.

ФОТО: hqroom.ru

Владельцам нравится стиль лофт, они хотели сохранить индустриальный характер помещения, добавить как можно больше света, оставить как можно меньше стен, пустоту и привлекательную лестницу.

ФОТО: hqroom.ru

Оставив открытую планировку дневной зоны, в центр поместили деревянный объем, в который интегрированы камин, шкаф и кухонная техника. Кухня расположена на солнечной стороне с выходом на просторную террасу на крыше. В летний день стеклянные двери можно оставить открытыми, что делает террасу продолжением апартаментов.

ФОТО: hqroom.ru

В бетонном полу были проделаны дополнительные отверстия, чтобы добиться большего взаимодействия между верхним и нижним этажами. Из ванной комнаты теперь можно смотреть вниз на кухню, а также на панораму города Роттердама.