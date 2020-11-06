В России новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом: 20 582 случая за сутки

Ранее в течение двух дней количество новых случаев превышало 19 тысяч, в конце прошлой недели прирост в сутки превышал 18 тысяч. В Москве поставлен новый осенний антирекорд: 6 253 случая за сутки. Скончались 69 человек, выписаны 3 783 пациента.

Количество выписанных по выздоровлению также обновило рекорд - 16 955 человек за сутки. Умерли 378 пациентов. Всего в стране выявлено 1 млн 733 тыс. 440 заболевших и 29 887 умерших. Из больниц за сутки выписано человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 279 169.