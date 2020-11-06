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  • Футбольный матч между «Левадией» и «Легионом» перенесен из-за распространения коронавируса

Футбольный матч между «Левадией» и «Легионом» перенесен из-за распространения коронавируса

Игроки "Левадии".

ФОТО: Mihkel Maripuu

Футбольный матч между «Левадией» и «Легионом» перенесен из-за распространения коронавиурса.

Футбольный матч Высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу между столичным «Легионом» и «Левадией» переносится на неделю — игра должна состояться в субботу, 14 ноября.

Причиной переноса матча стала самоизоляция игроков «Левадии», которая была обусловлена общением с одноклубником, чей тест на коронавирус дал положительный результат.

Перенесенный матч состоит в субботу, 14 ноября, в 13.00 на стадионе «Кадриорг».

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