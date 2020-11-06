Футбольный матч между «Левадией» и «Легионом» перенесен из-за распространения коронавируса

Футбольный матч между «Левадией» и «Легионом» перенесен из-за распространения коронавиурса.
Футбольный матч Высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу между столичным «Легионом» и «Левадией» переносится на неделю — игра должна состояться в субботу, 14 ноября.
Причиной переноса матча стала самоизоляция игроков «Левадии», которая была обусловлена общением с одноклубником, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
Перенесенный матч состоит в субботу, 14 ноября, в 13.00 на стадионе «Кадриорг».