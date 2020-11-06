Черный графитовый и снежно-белый: выключатели тоже бывают модными

Матовая черная стена с матовым выключателем цвета черного графита – интересный и элегантный выбор. Осенью придайте помещению спелые тона урожая, а перед Рождеством – красные или зеленые, и ваш дом будет создавать правильную атмосферу в любое время года.

Совершенно другого эффекта можно достичь, разместив снежно-белые матовые выключатели на выкрашенных в белый цвет стенах – результат получится воздушным и приятным тактильно. Добавьте цветовой акцент на свой выбор или наслаждайтесь чистой поверхностью.

Матовые цвета можно использовать для создания чистых концепций в интерьере, а также для различных интересных контрастов цвета и материала. Вместе с тем это отнюдь не прерогатива лишь первоклассного дизайна – все чаще матовые цвета используют в современных жилых помещениях, где отдельные матовые элементы интерьера и бытовая техника зачастую уже имеются.