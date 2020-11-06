Пт, 6.11.2020
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Айн Кендра
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Черный графитовый и снежно-белый: выключатели тоже бывают модными

Модный выключатель.

ФОТО: Jung Eesti

Черный графит и снежно-белый – два новых матовых оттенка, которые идеально вписываются в интерьеры самого актуального дизайна и позволяют архитекторам интерьеров создавать неподвластные времени решения, советует Марк Мельц, региональный руководитель JUNG Eesti. 

Матовая черная стена с матовым выключателем цвета черного графита – интересный и элегантный выбор. Осенью придайте помещению спелые тона урожая, а перед Рождеством – красные или зеленые, и ваш дом будет создавать правильную атмосферу в любое время года.

Модный выключатель.

ФОТО: Jung Eesti

Совершенно другого эффекта можно достичь, разместив снежно-белые матовые выключатели на выкрашенных в белый цвет стенах – результат получится воздушным и приятным тактильно. Добавьте цветовой акцент на свой выбор или наслаждайтесь чистой поверхностью.

Матовые цвета можно использовать для создания чистых концепций в интерьере, а также для различных интересных контрастов цвета и материала. Вместе с тем это отнюдь не прерогатива лишь первоклассного дизайна – все чаще матовые цвета используют в современных жилых помещениях, где отдельные матовые элементы интерьера и бытовая техника зачастую уже имеются.

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