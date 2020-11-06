Эстонский рыбак поймал щуку весом более 13 килограммов

117-сантиметровая рыба, насколько известно, на сегодняшний день самая крупная из пойманных в Вяйке-Эмайыги щук. «Это, наверное, рекордная рыба реки Вяйке-Эмайыги. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то здесь поймал щуку крупнее. Слышал, что выловили однажды рыбу весом 12,4 килограмма, но моя крупнее, - сказал рыбак, по словам которого 28 октября он тащил за моторной лодкой большую 30-сантиметровую приманку в форме щуки, на которую и попалась гигантская рыба. - Приманка в виде щуки, потому что щука с удовольствием ест свою молодь, хищная рыба непредсказуема. Осенью, когда вода становится холоднее, она клюет и на большую приманку. А на такую приманку поймалась щука, которая всего на пять см длиннее приманки».

«Рыбу надо было утомить, позволить ей плавать, но при этом держать под напряжением, - описал свои действия Маллеус, сказав, что после остановки приманки для щуки он заглушил двигатель лодки и, так сказать, начал работать с рыбой. - Вода сейчас холодная, и большая рыба довольно быстро устает - обычно через десять минут».

Маллеус был в лодке с другом, и они сначала не поняли, насколько огромной была рыба.

Для рыбака из Тырвы это трофей, и из головы рыбы набьют чучело, а вот мясо пойдет в пищу. «Моя жена десятилетиями готовит рыбу, и готовит хорошо», - добавил Маллеус, сказав, что из щуки можно приготовить и котлеты, и уху, а еще рыбу можно жарить в панирвке и мариновать.