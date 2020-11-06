Рынки акций Европы снижаются на новостях о выборах в США и коронавирусе

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:28 по Таллинну снизился на 0,57% и составил 365,03 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,19%, германский DAX - на 0,97%, французский CAC 40 - на 0,68%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,62% и 0,81% соответственно.

В США продолжается подсчет голосов после прошедших 3 ноября президентских выборов. Лидерство президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания с подсчетом голосов сокращается, его соперник Джо Байден отстает всего на 0,4%, свидетельствуют данные СМИ.

В Джорджии, еще одном штате, который Трамп не может позволить себе потерять с его 16 голосами выборщиков, отрыв действующего президента также сокращается.

Тем не менее, Дональд Трамп заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.

Между тем обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать данные по распространению коронавируса в Европе. В Италии и Испании зафиксировали антирекорды по количеству летальных исходов от COVID-19.

Объем промышленного производства в Германии в сентябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

При этом, согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 0,5%, а не снизился на 0,2%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста промышленного производства в сентябре на 2,7%, сообщает Trading Economics.

Акции Allianz SE дорожают на 1%. Германская страховая компания в третьем квартале 2020 года зафиксировала рост чистой прибыли, тогда как выручка снизилась на 6,1%.

Котировки Cie. Financiere Richemont SA подскочили на 9,2%, хотя крупнейший мировой производитель ювелирных изделий отчитался о падении выручки и чистой прибыли в первом финансовом полугодии.

Цена бумаг easyJet Plc снижается на 4,1%. Авиакомпания намерена в первом квартале 2021 финансового года использовать не более 20% запланированных перевозочных мощностей после введения новых карантинных мер в Великобритании, Германии и Франции. EasyJet также сообщила, что привлекла $169,5 млн за счет продажи и обратной аренды 11 самолетов.