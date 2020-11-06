Вирусолог Меритс: в Эстонии пугающе быстро растет число нуждающихся в госпитализации

«Я считаю, что независимо от используемых мер, мы будем наблюдать ухудшение ситуации как минимум еще две недели - это инкубационный период вируса - но, вероятно, и дольше», - прогнозирует Меритс.

По его словам, единственной верной и проверенной мерой по смягчению ситуации является закрытие страны, как это было весной. «На данный момент, однако, неясно, неизбежно ли это необходимо, и, может быть, меньшего недостаточно», - добавил он.

По словам Меритса, мы затянули с тем, чтобы перейти от рекомендации носить маску для лица, которую почти никто не выполняет, сразу к строгому обязательству носить маску. «Это может иметь юридические, экономические и другие соображения, но, как мы видим, вирусу все равно, он подчиняется законам, установленным природой, а не человеком», - сказал Меритс.

По его словам, Эстония должна сделать обязательным требование носить маски в помещениях - за исключением частных жилых помещений людей - и сделать это немедленно. Мы также должны ускорить тестирования и более строго соблюдать требования к изоляции. И, конечно же, исключено присутствие на работе и мероприятиях с симптомами заболевания. «Как подчеркнула сегодня министр Майлис Репс, следует вернуть правило 2 + 2 и все, что из него следует. К сожалению, это также означает большие ограничения на культурные и развлекательные мероприятия», - сказал Меритс.

Многие страны сделали шаг или два впереди нас в отношении требований к маскам, и на основании их опыта можно сделать вывод, что благоприятными местами для распространения вируса также являются спортивные клубы, бары и клубы. «Следовательно, ограничения должны применяться и к ним, - продолжил Меритс. - Я также поддерживаю дистанционное обучение в случае лекций в университетах».