Новые рекорды октября: в Эстонии цены на квартиры тают там, где люди беднее

Октябрь на рынке недвижимости был зеркальным отражением сентября. Негативные последствия, происходящие в экономике, еще не дошли до рынка недвижимости, а высокая активность покупателей свидетельствует о значительно меньшей озабоченности по поводу эпидемии коронавируса, чем весной, передает Kodustiil.
Эту картину могут нарушить дополнительные ограничения, но поскольку они не будут такими масштабными, как в марте-апреле, их влияние на рынок недвижимости будет гораздо меньше, считает аналитик Игорь Хабал в блоге Uus Maa.
Из-за меньшего объема предложений квартир в новостройках следующие двенадцать месяцев, вероятно, будут немного менее активными с точки зрения количества сделок, но что будет происходить с ценами, еще неизвестно. На рынке типовых квартир в Таллинне, Пярну и Нарве цены упали, но в большинстве регионов этого не произошло.
В октябре второй месяц подряд было заключено более 2100 сделок с квартирами, в основном за счет большого объема продаж новостроек на рынке Таллинна, что стало лучшим результатом в этом году, превысив сентябрьский результат на десять сделок. Активность сделок стабильно хорошая и в остальной Эстонии - лучшие результаты в этом году были достигнуты в Харьюмаа, Пярнумаа, Рапламаа, Сааремаа и Валгамаа.
Медианная цена проданных квартир в Эстонии составила 1 491 евро за квадратный метр, то есть по итогам первых десяти месяцев текущего года этот показатель увеличился на 5%. В Харьюмаа медианная цена составляла 1948 евро за квадратный метр, и по сравнению с прошлым годом рост составил почти 8%.
Таллиннский рынок неоднозначен
Как и в сентябре, в октябре было реализовано большое количество новых девелоперских квартир, в результате чего количество сделок в столице достигло самого высокого уровня в этом году. По предварительным данным, в Таллинне было заключено 929 сделок купли-продажи квартир, что является очень сильным результатом, поскольку начиная с 2017 года предел в 900 сделок был превышен лишь однажды. Однако для достижения такого результата, помимо большого объема продаж новых квартир, необходим еще и сильный вторичный рынок, активность которого вернулась на докризисный уровень.
Медианная цена проданных квартир отражает высокую долю завершенных ранее новостроек, что также подняло этот показатель до самого высокого в этом году уровня - 2101 евро за квадратный метр, уступив лишь декабрю прошлого года. За первые десять месяцев года медианная цена выросла на 8 %, но, принимая во внимание начало года, мы не можем говорить о постоянном повышении цен.
Картина существенно разнится - в некоторых новостройках упали цены на кладовые и парковочные места. В спальных районах мы наблюдали среднюю коррекцию цен на 5%, в то время как в других районах этого не произошло. Как правило, таяние цен происходит там, где больше всего пострадали от кризиса покупатели со средними или низкими доходами
Уровень цен в Тарту показал рост
По предварительным данным, в Тарту было заключено столько же квартирных сделок, как и в сентябре, то есть 193, то есть уже третий месяц подряд заключается более 190 сделок купли-продажи. Активны как новостройки, так и вторичный рынок, о чем также свидетельствует медианная цена в 1587 евро за квадратный метр.
В отличие от Таллинна, Пярну и Нарвы, по сравнению с началом года уровень цен в Тарту повысился как в новостройках, так и на вторичном рынке. Например, по итогам первых девяти месяцев года уровень цен на вторичном рынке вырос на 4 %, а на рынке новостроек - на 15 %.
Лучший результат на рынке квартир в Пярну
В сентябре в Пярну был достигнут лучший результат этого года - 87 сделок с квартирами, на которые, как уже всегда, повлиял рынок новостроек. Медианная цена также была очень высокой из-за структуры сделок - 1327 евро за квадратный метр, что в контексте этого года было ниже только в марте и мае, тогда как в последние два месяца доля новых девелоперских сделок составляла не менее 30 %.
Хотя цены на рынке новостроек по сравнению с предыдущим годом выросли более чем на 10 %, на вторичном рынке мы наблюдаем падение цен, как и в Таллинне. Особенно это касается типовых квартир. Новые квартиры приобретают в основном иногородние покупатели, но большинство покупателей вторичного рынка - это местные жители, люди со средним или низким доходом, которые больше пострадали в контексте этого года. Это означает, что разница в цене между старыми и новыми квартирами увеличивается.
Нарвский рынок снова упал
По предварительным данным, в Нарве была заключена 51 сделка купли-продажи квартир, что является большим шагом назад по сравнению с сентябрем, но остается довольно близко к среднему результату последних лет.
По итогам первых десяти месяцев этого года медианная цена сделок по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 3 %, но по сравнению с началом года, как и в Таллинне, и в Пярну, на вторичном рынке произошла коррекция цен. В первом квартале медианная цена сделок составила 410 евро за квадратный метр, во втором - 395 евро за квадратный метр и 381 евро за квадратный метр в третьем квартале. Таким образом, сделки имеют место, но из-за неопределенности и падающего спроса их заключается меньше.