Новые рекорды октября: в Эстонии цены на квартиры тают там, где люди беднее

Эту картину могут нарушить дополнительные ограничения, но поскольку они не будут такими масштабными, как в марте-апреле, их влияние на рынок недвижимости будет гораздо меньше, считает аналитик Игорь Хабал в блоге Uus Maa.

Из-за меньшего объема предложений квартир в новостройках следующие двенадцать месяцев, вероятно, будут немного менее активными с точки зрения количества сделок, но что будет происходить с ценами, еще неизвестно. На рынке типовых квартир в Таллинне, Пярну и Нарве цены упали, но в большинстве регионов этого не произошло.

В октябре второй месяц подряд было заключено более 2100 сделок с квартирами, в основном за счет большого объема продаж новостроек на рынке Таллинна, что стало лучшим результатом в этом году, превысив сентябрьский результат на десять сделок. Активность сделок стабильно хорошая и в остальной Эстонии - лучшие результаты в этом году были достигнуты в Харьюмаа, Пярнумаа, Рапламаа, Сааремаа и Валгамаа.

Медианная цена проданных квартир в Эстонии составила 1 491 евро за квадратный метр, то есть по итогам первых десяти месяцев текущего года этот показатель увеличился на 5%. В Харьюмаа медианная цена составляла 1948 евро за квадратный метр, и по сравнению с прошлым годом рост составил почти 8%.

Таллиннский рынок неоднозначен

Как и в сентябре, в октябре было реализовано большое количество новых девелоперских квартир, в результате чего количество сделок в столице достигло самого высокого уровня в этом году. По предварительным данным, в Таллинне было заключено 929 сделок купли-продажи квартир, что является очень сильным результатом, поскольку начиная с 2017 года предел в 900 сделок был превышен лишь однажды. Однако для достижения такого результата, помимо большого объема продаж новых квартир, необходим еще и сильный вторичный рынок, активность которого вернулась на докризисный уровень.

Медианная цена проданных квартир отражает высокую долю завершенных ранее новостроек, что также подняло этот показатель до самого высокого в этом году уровня - 2101 евро за квадратный метр, уступив лишь декабрю прошлого года. За первые десять месяцев года медианная цена выросла на 8 %, но, принимая во внимание начало года, мы не можем говорить о постоянном повышении цен.

Картина существенно разнится - в некоторых новостройках упали цены на кладовые и парковочные места. В спальных районах мы наблюдали среднюю коррекцию цен на 5%, в то время как в других районах этого не произошло. Как правило, таяние цен происходит там, где больше всего пострадали от кризиса покупатели со средними или низкими доходами

Уровень цен в Тарту показал рост