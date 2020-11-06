Банк Эстонии: снижение цен продолжится до начала следующего года

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,5% и по сравнению с октябрем прошлого года – на 1,5%.

«Цены на энергию в октябре на фоне снижения цен на моторное топливо и на электроэнергию были на 9 процентов ниже, чем в октябре прошлого года. В то же время, в Эстонии продолжает расти стоимость теплоэнергии, в отличие от Латвии и Литвы, где цены на тепло уже в сентябре снизились более чем на 10 процентов», - отметил Перт в переданном BNS пресс-релизе.

По словам экономиста, хотя цены на моторное топливо за год снизились на 16 процентов, спад цен в Эстонии был все же меньшим, чем в соседних странах.

Удешевление услуг в октябре, по оценке Перта, было крупнейшим за все время, составив почти 2 процента. Цены на услуги туризма на фоне второй волны коронавируса быстро пошли на спад: стоимость услуг гостиниц в октябре в годовом сравнении упали на 16% и транспортных услуг на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«На фоне снижения потока туристов ощутимо пострадали и продолжают нести убытки рестораны и кафе, однако у них цены в этом году еще существенно не изменились. Снижение цен косвенно связано также с ростом безработицы и обрушением зарплат в секторах, сильнее всего пострадавших от кризиса, поскольку возникает давление на предприятия по снижению расходов на рабочую силу», - добавил Перт.

В октябре на 0,5% упали цены на потребительские товары, однако розничная продажа, по словам экономиста, сохраняла еще сильные позиции. «Одной из причин может быть усиление обменного курса евро в отношении валют торговых партнеров», - пояснил он.