В пресс-службе опровергли информацию об уходе Путина в отставку из-за болезни Паркинсона

Ранее газета The Sun опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники в Кремле утверждает о том, что у президента РФ обнаружены симптомы болезни Паркинсона. По мнению наблюдателей, изучивших недавние кадры с Путиным, его ноги "находятся в постоянном движении", а сам он выглядит больным, сжимая подлокотник стула. На этих кадрах президент также сжимает чашку, в которой, по мнению журналистов, находится коктейль с обезболивающими, причем его пальцы подергиваются.

По мнению The Sun, слухи о том, что Путин уйдет в отставку, усилились в начале этой недели, когда в Госдуму были внесены законопроекты, позволяющие ему стать пожизненным сенатором после отставки, а также гарантировать пожизненную неприкосновенность.

О том, что у Путина могут быть симптомы болезни Паркинсона, заявил и политолог, профессор Валерий Соловей, добавивший, что на возможную отставку президента может повлиять его "семья", включая Марию Воронцову и Катерину Тихонову, которых пресса называет дочерьми Путина. По словам Соловья, Путин вскоре назначит нового премьер-министра, который станет его возможным преемником, а в январе намерен обнародовать планы передачи власти.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сведения и заявил, что президент не собирается в отставку. "Чушь это полная. У президента все хорошо", - сказал Песков, слова которого приводит "Интерфакс".

В июне прошлого года Валерий Соловей заявил, что в ближайшие два года Россию ждет "масштабный общенациональный кризис", а еще через два года в стране сменится нынешний режим. "Путин не досидит свой срок и уйдет. По какому сценарию - это будет зависеть во многом от него. Но он уйдет до 2024 года - это я могу подтвердить. Все. Рухнет система, это и есть политический кризис, смена режима", - заявил он.