Пт, 6.11.2020
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В машине пьяного человека нашли контейнер от противотанкового оружия

Американский солдат с AT-4.

ФОТО: Stocktrek Images/Stocktrek Images

В среду в полицию сообщили, что в на одной парковке в Рапла в автомобиле со включенным двигателем сидит предположительно нетрезвый человек, который угрожал людям на находящейся рядом стройплощадке.

Приехавшие на место полицейские обнаружили за рулем BMW 32-летнего мужчину, которого для установления опьянения отправили на экспертизу. По словам ведущего следователя Раплаского отделения полиции Яана Ааса, полицейские нашли в автомобиле непригодный к эксплуатации похожий на оружие предмет, который был изъят, пишет Postimees.

Чтобы идентифицировать похожий на оружие предмет, полиция вызвала Рапласкую дружины Сил обороны, которая установила, что это был контейнер от одноразового противотанкового гранатомета АТ-4, который не представлял угрозы.

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