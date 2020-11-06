Звезда НБА умер в тюрьме, где отбывал пожизненный срок

По данным портала TMZ , 65-летний экс-баскетболист скончался 26 октября в результате болезни, однако некоторое время тюремная администрация не афишировала данную информацию.

Бывший баскетболист был арестован в 2008 году и обвинен в изнасиловании восьмилетней девочки . Сам Джонсон утверждал, что зашел в гости, чтобы поиграть с детьми, и всего лишь поцеловал девочку в лоб, проявив таким образом свое расположение. Однако присяжные признали его виновным и спортсмен был приговорен к пожизненному заключению.

Ex-NBA All-Star 'Fast Eddie' Johnson Dies While Serving Life In Prison https://t.co/IizHdSObbK — TMZ (@TMZ) November 5, 2020

Джонсон по прозвищу "Быстрый Эдди" выступал в НБА с 1977 по 1987 год, успев поиграть за "Атланту", "Кливленд" и "Сиэтл". Он дважды принимал участие в Матчах всех звезд, а всего за свою карьеру набрал более 10 тысяч очков.