TLT обратилось к пассажирам: носите маски в общественном транспорте!

«Таллинн уже в начале сентября призывал людей сохранять необходимую дистанцию и носить маски. В общественном транспорте зачастую сложно соблюдать дистанцию, поэтому крайне необходимо продолжить повторять о необходимости придерживаться уже хорошо знакомых всем правил. Ношение маски позволяет защитить не только себя, но и окружающих, а также снижает риск распространения вируса. В целом, только так мы сможем замедлить темпы распространения вируса и сохранить привычный для всех уклад жизни», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Председатель правления TLT Денис Бородич отметил, что запущенная в общественном транспорте кампания направлена прежде всего на пассажиров, чтобы обеспечить безопасность пользователей городским транспортом. «Данной кампанией мы хотим еще раз напомнить людям о необходимости соблюдения правил, так как именно от нас зависит то, как мы справимся со сложившейся ситуацией. Маска – это один из важнейших методов защиты, который позволяет предотвратить распространение вируса», - объяснил Бородич. Он надеется, что таким образом люди обратят внимание и задумаются не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих.

Носи маску не только в заботе о собственных интересах, но и в интересах окружающих

Таллинн поставил перед собой задачу помочь остановить распространение вируса. «В сотрудничестве с городскими властями мы хотим повысить информированность населения о том, как вести себя в новых условиях, чтобы защитить свое здоровье и здоровье окружающих и помочь остановить распространение вируса», - сказал председатель правления TLT.

Общественным транспортом ежедневно пользуется большое количество людей, так как для многих – это единственная возможность добраться до работы, до учебы или до врача. Для того, чтобы удержать темпы роста распространения вируса предприятие TLT развесило в салонах всего общественного транспорта разноцветные флаеры, призывающие пассажиров носить маски и думать о других пассажирах. «Мы искренне надеемся на то, что люди всерьез отнесутся к нашему совету и будут носить маски, продолжат дезинфицировать руки и не будут пользовать общественных транспортом при первых симптомах заболевания», - отметил Денис Бородич, добавив также, что это самый простой и надежный способ внести свой вклад в борьбу с распространением вируса.

Для того, чтобы привлечь внимание к необходимости ношения маски и других жителей, предприятие TLT наклеило на некоторых автобусы, трамваи и троллейбусы наклейки в виде медицинской маски с надписью «Спасибо, что носишь маску». По словам Бородича, это еще один способ привлечь внимание людей к тому, насколько необходимо носить маски.

ФОТО: TLT

Весь общественный транспорт проходит тщательную мойку и дезинфекцию

«Вдобавок к тому, что пассажиру будут вести себя ответственно, и мы, как предприятие, предоставляющее Таллинн услуги общественного транспорта делаем все возможное для того, чтобы обезопасить пассажиров. Для этого мы ежедневно по меньшей мере дважды в день моем и дезинфицируем все поверхности общественного транспорта. На сегодняшний день для этих целей мы используем озонированную воду, которая защищает поверхность от бактерий на протяжении 24 часов», - отметил Бородич.