Таких цифр еще не было: в Литве установлен рекорд по новым зараженным, а в Латвии - по умершим

В Литве за прошедшие сутки Covid-19 обнаружен у 1656 человек, шестеро инфицированных скончались, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.

Это наибольшее количество выявленных случаев заражения за сутки с начала распространения Covid-19 в Литве. Предыдущий максимум - 1001 случай заражения - был зафиксирован 31 октября.

С начала пандемии Covid-19 в Литве был выявлен в общей сложности у 20 747 человек, выздоровление подтверждено у 5454 человек.

За прошедшие сутки проведено 15 489 анализов на Covid-19, доля положительных результатов теста составила 10,7%. В общей сложности с начала пандемии в Литве сделано 1 080 306 анализов на наличие нового коронавируса.

Вызванная вирусом болезнь на сегодняшний день унесла жизни 192 литовцев, а еще 67 инфицированных человек умерли по другим причинам.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в Литве на 6 ноября составляет 416,4 случая на 100 тысяч человек.

Рекордное число умерших в Латвии

В четверг в Латвии выявлено 357 новых случаев Covid-19, семеро инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (ЦПКЗ).

Один из умерших принадлежал к возрастной группе 45-50 лет, один - к возрастной группе 65-70 лет, а еще пять человек - к возрастной группе 80-95 лет. На сегодняшний день это наибольшее число умерших за сутки пациентов с Covid-19 с начала распространения вируса в Латвии. На данный момент с диагнозом Covid-19 в Латвии скончались 95 человек.

За прошедшие сутки было сделано 7018 тестов на наличие "Covid-19", 5,1% из которых показали положительный результат.

По данным Национальной службы здравоохранения Латвии, за прошедшие сутки в больницы были доставлены 34 человека с Covid-19. В общей сложности в больницах Латвии сейчас находится 258 больных с таким диагнозом, 247 из них находятся в состоянии средней тяжести, а 11 - в тяжелом состоянии. За минувшие сутки из больниц выписаны 18 человек с Covid-19.