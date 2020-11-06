Маргус Курм: еще более серьезная пробоина в корпусе «Эстонии» может быть пока не обнаружена

Я точно не помню, она была у отбойника или нет, но явно шла параллельно горизонтальной поверхности. Там четко было видны разрезанные шлангоуты судна. Я думаю, что это отверстие явно больше, чем первое. Мы видели его пару раз, и тогда они попросили нас об этом не говорить.

- То есть, через вторую пробоину могло попасть большее количество воды?

Табри: Немного трудно дать оценку, но скажем так, визуально это не какая-то мелкая царапина. Это была все же довольно большая пробоина.

- Маргус Курм, вы знали о второй пробоине? Вы говорили с авторами фильма об этом?

Курм: Нет, я об этом не знал.

- О чем это вам говорит?

Курм: Я считаю, что это еще раз подтверждает, что до тех пор, пока останки основательно не изучены, не сняты, не проанализированы, до тех пор будут иметься все эти спекуляции. Мы же знаем, что в 1996 году туда выгрузили большое количество песка-щебня, то есть дно до сих пор покрыто всем этим. Мы не знаем, что там. До тех пор пока это не очищено, не снято на видео, не взяты пробы, до тех пор все это – одна большая спекуляция.

- Это было ошибкой, что авторы фильма не показали экспертам, принимавшим участие в фильме, что в действительности есть и эта вторая пробоина? Что выступавшие в фильме эксперты принимали свои решения без этой информации?

Курм: Я не могу тут ничего сказать, поскольку я не знаю, что они сделали, а чего нет. Я знаю, что в фильм попала лишь верхушка того информационного айсберга, который они собрали. Я могу привести свой пример. Я встречался с ними несколько раз, но в тот раз, когда проходила съемка, это длилось семь часов. В фильм из этого попало, может быть, минута или две. Зная тот объем материала, который я им предоставил, и который предоставили им другие, то в фильме показала лишь очень малая часть. Не мне судить, правильный выбор они сделали или нет, хороший или плохой.

Для меня скорее большей проблемой является то, что сегодня – 26 лет спустя – мы не можем посмотреть те кадры, которые были сняты в декабре 1994 года.

Оригинальные записи о погружениях Rockwater исчезли или были засекречены, в любом случае, общественность их до сих пор не видела. Вот это – проблема. То, что делают работающие на коммерческой основе журналисты, это совсем другое дело. То, что правительства демократических стран теряют материалы или засекречивают их на неопределенное время по неизвестно причине, вот это – проблема.