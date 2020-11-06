Картина дня: Эстония бьет рекорды по коронавирусу, судебный спор из-за запчастей, умер Михаил Жванецкий и выборы в США

241 за сутки: Эстония вновь бьет рекорды по числу заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2 427 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 241 проба (9,9%) дала положительный результат. Читать далее...

Вирусолог Меритс: в Эстонии пугающе быстро растет число нуждающихся в госпитализации

По всем признакам, число нуждающихся в стационарном лечении пациентов с коронавирусом начинает расти, причем, пугающе быстро, предупредил вирусолог и член ученого совета Андрес Меритс. Читать далее...

Список обновлен: из каких стран будет возможен въезд в Эстонию без ограничений?

Начиная с понедельника, 9 ноября, ограничение на передвижение не распространяется на людей, которые прибывают в Эстонию из Европейского союза (ЕС) и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей. Читать далее...

Маргус Курм: еще большая пробоина в корпусе «Эстонии» может быть пока не обнаружена

Руководивший в период 2005-2009 годов комиссией специалистов по делу гибели парома «Эстония», бывший генеральный прокурор Эстонии Маргус Курм и старший научный сотрудник Таллиннского технического университета, доктор наук в кораблестроении Кристьян Табри заспорили в студии Postimees о причинах возникновения пробоины в корпусе парома. Маргус Курм считает, что еще более крупная пробоина может быть еще не обнаружена. Читать далее...

Экстренная пресс-конференция: по сегодняшним цифрам можно прогнозировать сотни зараженных в день

Сегодня состоялась экстренная пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк, генеральный директор Юллар Ланно и руководитель медицинского штаба Департамента здоровья, доктор Аркадий Попов представили обзор ситуации с распространением коронавируса в стране. Читать далее...

Репс: очевидно, во вторник правительство восстановит правило 2+2

Кабинет министров обсудил в четверг меры по предотвращению распространения коронавируса. О новых ограничениях не договорились, но, вероятно, что во вторник в какой-то мере будет восстановлено правило рассредоточения 2+2, а также рекомендация носить маски в общественном транспорте. Читать далее...

Трое учеников таллиннской школы заразились коронавирусом

У троих учеников Паэской гимназии обнаружен коронавирус, два класса были отправлены на самоизоляцию. Читать далее...

Глава Департамента здоровья поддерживает введение в Эстонии более строгих ограничений

Руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно сказал после сегодняшней экстренной пресс-конференции, что скорее поддерживает введение обязательного ношения масок и правила по дистанцированию. Читать далее...

Автобусные фирмы против обязательного ношения масок: "Это вызывает дополнительные вопросы"

В настоящее время в правительстве обсуждается, среди прочего, вопрос об обязательном ношении маски в общественном транспорте. В комментариях автобусных компаний сквозит как умеренный скептицизм, так и нейтралитет. Читать далее...

В Латвии вводится чрезвычайное положение