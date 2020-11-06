Картина дня: Эстония бьет рекорды по коронавирусу, умер Михаил Жванецкий и выборы в США

241 за сутки: Эстония вновь бьет рекорды по числу заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2 427 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 241 проба (9,9%) дала положительный результат. Читать далее...

Вирусолог Меритс: в Эстонии пугающе быстро растет число нуждающихся в госпитализации

По всем признакам, число нуждающихся в стационарном лечении пациентов с коронавирусом начинает расти, причем, пугающе быстро, предупредил вирусолог и член ученого совета Андрес Меритс. Читать далее...

Маргус Курм: еще большая пробоина в корпусе «Эстонии» может быть пока не обнаружена

Руководивший в период 2005-2009 годов комиссией специалистов по делу гибели парома «Эстония», бывший генеральный прокурор Эстонии Маргус Курм и старший научный сотрудник Таллиннского технического университета, доктор наук в кораблестроении Кристьян Табри заспорили в студии Postimees о причинах возникновения пробоины в корпусе парома. Маргус Курм считает, что еще более крупная пробоина может быть еще не обнаружена. Читать далее...

Экстренная пресс-конференция: по сегодняшним цифрам можно прогнозировать сотни зараженных в день

Сегодня состоялась экстренная пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк, генеральный директор Юллар Ланно и руководитель медицинского штаба Департамента здоровья, доктор Аркадий Попов представили обзор ситуации с распространением коронавируса в стране. Читать далее...

Репс: очевидно, во вторник правительство восстановит правило 2+2

Кабинет министров обсудил в четверг меры по предотвращению распространения коронавируса. О новых ограничениях не договорились, но, вероятно, что во вторник в какой-то мере будет восстановлено правило рассредоточения 2+2, а также рекомендация носить маски в общественном транспорте. Читать далее...

Трое учеников таллиннской школы заразились коронавирусом

У троих учеников Паэской гимназии обнаружен коронавирус, два класса были отправлены на самоизоляцию. Читать далее...

В пресс-службе опровергли информацию об уходе Путина в отставку из-за болезни Паркинсона

В пресс-службе президента РФ опровергли появившуюся в британских таблоидах информацию о том, что Владимир Путин намерен уйти в отставку в начале 2021 года из-за обнаружившихся у него симптомов болезни Паркинсона. О болезни президента заявил и политолог Валерий Соловей, ранее предсказавший масштабный политический кризис в РФ. Читать далее...

Правительство Латвии планирует принять решение об объявлении чрезвычайного положения

Кабинет министров Латвии сегодня планирует принять решение об объявлении чрезвычайного положения для ограничения пандемии Covid-19. Читать далее...

Банк Эстонии: снижение цен продолжится до начала следующего года

Снижение цен в Эстонии продолжится до начала следующего года, а в первой половине 2021 года ожидается ускорение роста цен, прогнозирует экономист Банка Эстонии Сулев Перт. Читать далее...

Продавцы квартир в Таллинне и Харьюмаа уже не идут на поводу у своих желаний

Начиная с мая количество сделок с квартирами в Харьюмаа растет - в сентябре было совершено на 90,3 процента больше сделок, чем в марте. Читать далее...

Блог 〉 Подсчет голосов: Америка выбирает между Трампом и Байденом

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома - республиканец Дональд Трамп - и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. Читать далее...