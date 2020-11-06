Картина дня: Эстония бьет рекорды по коронавирусу, умер Михаил Жванецкий и выборы в США

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 ноября.
241 за сутки: Эстония вновь бьет рекорды по числу заболевших COVID-19
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2 427 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 241 проба (9,9%) дала положительный результат. Читать далее...
Вирусолог Меритс: в Эстонии пугающе быстро растет число нуждающихся в госпитализации
По всем признакам, число нуждающихся в стационарном лечении пациентов с коронавирусом начинает расти, причем, пугающе быстро, предупредил вирусолог и член ученого совета Андрес Меритс. Читать далее...
Маргус Курм: еще большая пробоина в корпусе «Эстонии» может быть пока не обнаружена
Руководивший в период 2005-2009 годов комиссией специалистов по делу гибели парома «Эстония», бывший генеральный прокурор Эстонии Маргус Курм и старший научный сотрудник Таллиннского технического университета, доктор наук в кораблестроении Кристьян Табри заспорили в студии Postimees о причинах возникновения пробоины в корпусе парома. Маргус Курм считает, что еще более крупная пробоина может быть еще не обнаружена. Читать далее...
Экстренная пресс-конференция: по сегодняшним цифрам можно прогнозировать сотни зараженных в день
Сегодня состоялась экстренная пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк, генеральный директор Юллар Ланно и руководитель медицинского штаба Департамента здоровья, доктор Аркадий Попов представили обзор ситуации с распространением коронавируса в стране. Читать далее...
Репс: очевидно, во вторник правительство восстановит правило 2+2
Кабинет министров обсудил в четверг меры по предотвращению распространения коронавируса. О новых ограничениях не договорились, но, вероятно, что во вторник в какой-то мере будет восстановлено правило рассредоточения 2+2, а также рекомендация носить маски в общественном транспорте. Читать далее...
Трое учеников таллиннской школы заразились коронавирусом
У троих учеников Паэской гимназии обнаружен коронавирус, два класса были отправлены на самоизоляцию. Читать далее...
В пресс-службе опровергли информацию об уходе Путина в отставку из-за болезни Паркинсона
В пресс-службе президента РФ опровергли появившуюся в британских таблоидах информацию о том, что Владимир Путин намерен уйти в отставку в начале 2021 года из-за обнаружившихся у него симптомов болезни Паркинсона. О болезни президента заявил и политолог Валерий Соловей, ранее предсказавший масштабный политический кризис в РФ. Читать далее...
Правительство Латвии планирует принять решение об объявлении чрезвычайного положения
Кабинет министров Латвии сегодня планирует принять решение об объявлении чрезвычайного положения для ограничения пандемии Covid-19. Читать далее...
Банк Эстонии: снижение цен продолжится до начала следующего года
Снижение цен в Эстонии продолжится до начала следующего года, а в первой половине 2021 года ожидается ускорение роста цен, прогнозирует экономист Банка Эстонии Сулев Перт. Читать далее...
Продавцы квартир в Таллинне и Харьюмаа уже не идут на поводу у своих желаний
Начиная с мая количество сделок с квартирами в Харьюмаа растет - в сентябре было совершено на 90,3 процента больше сделок, чем в марте. Читать далее...
Блог 〉 Подсчет голосов: Америка выбирает между Трампом и Байденом
В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома - республиканец Дональд Трамп - и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. Читать далее...
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