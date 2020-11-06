Успешная IT-фирма с более чем сотней работников неожиданно свернула деятельность

Еще весной 2018 года руководители MyJar IT OÜ радостно сообщали на страницах Äripäev о том, что деловая газета дважды вносила их в число т.н. компаний-газелей (это фирмы, которые очень быстро растут - ред.) и что их бизнес процветает. Осенью того же года они переехали в недавно построенный квартал Маакри, где их ожидало стильное офисное пространство на трех этажах, где должны были работать до 200 сотрудников.

MyJar, компания с более чем десятилетней историей, предлагает в Великобритании физическим лицам малые кредиты на сумму до 2000 фунтов стерлингов . Задача эстонского подразделения заключалась в предоставлении материнской компании услуг маркетинга, IT и колл-центра. На пике популярности здесь работали 150 человек, а средняя заработная плата составляла чуть более 2300 евро. Компания преуспевала. Ее оборот в 2018 году составил 16,2 миллиона евро, а прибыль 1,5 миллиона евро. За несколько лет на счету паевого товарищества накопилась нераспределенная прибыль в размере 6,5 миллионов евро.

Спустя полтора года после переезда на новое место, в феврале 2020 года, MyJar IT OÜ сообщила суду, что хочет ликвидироваться. Ликвидация компании обычно происходит, когда владельцы хотят прекратить коммерческую деятельность и у фирмы нет больших долгов. Однако все прошло не так гладко, поэтому осенью пришлось подавать заявление о банкротстве, которое 26 октября Харьюский уездный суд удовлетворил.

Что же случилось с успешной быстрорастущей компанией?

Postimees связалась как с пресс-службой MyJar, так и с ликвидатором, но ответов практически не добился. Однако банкротный управляющий Кристо Тедер согласился немного приоткрыть завесу секретности. Он передал полученную от компании информацию, согласно которой судьбоносную роль для эстонского бизнес-подразделения сыграла принятая в Англии в 2019 году поправка к закону, которая приостановила выдачу потребительских кредитов.

По словам управляющего, изменения коснулись оценки доступности кредитов, проверки данных клиентов и оценки кредитоспособности. «Таким образом, количество кредитов, которые могла выдать группа, значительно уменьшилось, и за счет этого снизился и оборот эстонской дочерней компании», - объяснил Тедер причину того, почему местное подразделение больше не было необходимо.

Тедер добавил, что если сначала эстонская бизнес-единица хотела спокойно и твердо пойти по пути ликвидации, то со временем стало ясно, что у них есть какие-то обязательства.

«Большой и высокооплачиваемый персонал, дорогое арендуемое помещение и большое количество арендованного оборудования», - назвал банкротный управляющий причины, по которым завершение деятельности компании обошлось дороже, чем ожидалось. Поскольку денег на погашение долгов не было, пришлось подавать заявление о банкротстве.

Сокращенные нашли новую работу Менеджер по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль сказал, что MyJar обратился в Кассу по безработице в феврале этого года с просьбой сократить 116 человек. Из них 75 сразу зарегистрировались как безработные. Спустя девять месяцев 55 из них нашли новую работу, остальные - еще нет.

Тедер сказал, что точная сумма долга еще не определена. В качестве крупных кредиторов он выделил лизинговые компании и арендодателя. Кроме того, у фирмы есть долги перед иностранными компаниями, у которых были закуплены IT-решения. «Есть также обязательства перед иностранными компаниями, связанные с MyJar IT OÜ», - продолжил управляющий.

Представитель сдававшей MyJar в аренду офисные помещения фирмы Maakri Kvartal Яан Эрельт, заявил, что для него банкротство стало сюрпризом. «У нас не было информации о том, что они испытывают трудности», - признал он. Он также удивлен, что материнская компания продолжает предоставлять кредиты в Англии.