Умер Михаил Жванецкий

Самый знаменитый российский сатирик родился в 1934 году в Одессе в семье врачей. Писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял, он начал в студенческом театре «Парнас-2». В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил его в свой театр на должность заведующего литературной частью. Затем самостоятельно выступал в Одесской филармонии, потом в Московском театре «Эрмитаж», где приобрёл популярность.