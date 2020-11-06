Умер Михаил Жванецкий

Сегодня на 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий, сообщает РБК со ссылкой на представителя писателя. Причина смерти не сообщается. В конце октября Михаил Жванецкий прекратил выступления по состоянию здоровья.
Самый знаменитый российский сатирик родился в 1934 году в Одессе в семье врачей. Писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял, он начал в студенческом театре «Парнас-2». В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил его в свой театр на должность заведующего литературной частью. Затем самостоятельно выступал в Одесской филармонии, потом в Московском театре «Эрмитаж», где приобрёл популярность.
7 ноября 1990 открыл Всемирный клуб одесситов, девиз клуба: «Одесситы всех стран, соединяйтесь!». Являлся художественным руководителем созданного им Московского театра миниатюр.
С декабря 2000 по июль 2001 года в паре с поэтом Вадимом Жуком принимал участие в программе «Простые вещи» на РТР. С апреля 2002 по декабрь 2019 года являлся постоянным ведущим ежемесячной телепередачи «Дежурный по стране», оригинального формата на канале «Россия-1».