Пт, 6.11.2020
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Мартин Репинский
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  • Эстония
  • Вспышка коронавируса в уезде: зараженные в школах, Центре семейных врачей, больнице и магазине

Вспышка коронавируса в уезде: зараженные в школах, Центре семейных врачей, больнице и магазине

Тестирование на Covid-19

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

С 28 октября на Хийумаа обнаружено минимум 26 зараженных коронавирусом. Насколько известно волостной кризисной комиссии, только сегодня на Хийумаа добавилось девять зараженных, пять из которых отражены в утренней статистике Департамента здоровья, сообщает Postimees со ссылкой на волостную управу.

В Хийумааской больнице вирус обнаружен у трех работников, а в Центре семейных врачей — у двух. Также вирус найден в школах Кяйна и Кярдла, в кяйнаском магазине Coop. По предварительным данным, Департамент здоровья проведет тотальное тестирование работников Хийумааской больницы и магазина Coop.

Болезнь быстро распространяется на острове и возникла опасная ситуация, когда важно предотвратить быстрое распространение болезни совместными усилиями всех людей.

Волостная управа Хийумаа призывает все следовать правилам. В Эстонии вирус постоянно распространяется внутри страны и увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен.

Поэтому всех призывают носить маски, загрузить приложение HOIA, держать дистанцию, избегать многолюдных мероприятий и посещения пожилых родственников, а в случае заболевания следует оставаться дома.

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