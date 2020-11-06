Вспышка коронавируса в уезде: зараженные в школах, Центре семейных врачей, больнице и магазине

В Хийумааской больнице вирус обнаружен у трех работников, а в Центре семейных врачей — у двух. Также вирус найден в школах Кяйна и Кярдла, в кяйнаском магазине Coop. По предварительным данным, Департамент здоровья проведет тотальное тестирование работников Хийумааской больницы и магазина Coop.

Болезнь быстро распространяется на острове и возникла опасная ситуация, когда важно предотвратить быстрое распространение болезни совместными усилиями всех людей.

Волостная управа Хийумаа призывает все следовать правилам. В Эстонии вирус постоянно распространяется внутри страны и увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен.

Поэтому всех призывают носить маски, загрузить приложение HOIA, держать дистанцию, избегать многолюдных мероприятий и посещения пожилых родственников, а в случае заболевания следует оставаться дома.