Немецкий автогигант судится с эстонской фирмой из-за китайских колесных дисков

Daimler также подал ходатайство об обеспечении иска, согласно которому эстонская компания должна прекратить импорт, маркетинг и продажу продукции с использованием разработок Daimler. Харьюский уездный суд удовлетворил это ходатайство и, согласно постановлению, 16 литых дисков ждут своей участи где-то на складе до вступления в силу решения о прекращении гражданского производства.

Компания из Кохтла-Ярве не согласна с приведенными выше утверждениями: по ее оценке, речь, в соответствии с европейским прецедентным правом, идет о дисках категории B, на которых нанесено большое количество штампов с указанием, что они не являются оригиналами, что также подтверждается письмом-подтверждением производителя. Из-за разницы в смещении колес в несколько миллиметров импорт не должен запрещаться или уничтожаться, поскольку Департамент шоссейных дорог подтвердил, что это не будет проверяться во время техосмотра.

В зависимости от пожеланий заказчика диски продаются не только комплектом, но и индивидуально. Поскольку они не имеют торговой марки и отличаются от оригинальных дисков, клиенты хотят приобретать по четыре обода одновременно в качестве запасных частей, чтобы все диски были одинаковыми. Если продавец предпочитает продать четыре предмета, это не значит, что они не предназначены для восстановления первоначального внешнего вида, заявил кохтла-ярвеский предприниматель.

Обе стороны оспорили решение в госсуде

Харьюский уездный суд в целом согласился с утверждениями Kostar Plus OÜ и отклонил иск Daimler. «Хорошо известно, что у автомобилей часто бывает два комплекта дисков - отдельно для лета и для зимы. Наличие двух пар является большим преимуществом, потому что в этом случае смена весенних и зимних шин занимает меньше времени и обходится дешевле», - отметил уездный суд.

По мнению окружного суда, то, что в сопроводительных документах было указано, будто диски предназначаются для улучшения, вероятно, было ошибочным и могло быть связано с неточным переводом или языковыми особенностями китайского производителя, поэтому этому нельзя придавать большого значения.

Daimler обжаловал решение в окружном суде, который обязал Kostar Plus OÜ прекратить нарушение прав на дизайн и уничтожить диски, конфискованные налоговиками, но отклонил требование Daimler воздержаться от использования дизайна без разрешения, поскольку, согласно итальянскому делу, это не запрещено.

По мнению окружного суда, из утверждений Kostar Plus следует, что в основном диски продаются комплектами, а не для замены сломанного или утерянного оригинального диска. Диски выставляются на продажу независимо от цели использования, что не допускается в условиях ремонта. Разница в размерах реплик дисков говорит о том, что они используются не только в качестве запчастей.

«Позиция окружного суда о том, что речь идет о вероятной ошибке, не основана на каких-либо доказательствах», - пояснил окружной суд. Эстонская компания также не доказала, что информировала клиентов о том, что товары содержат не принадлежащий ей дизайн и что они предназначены только для ремонта.

Обе стороны обжаловали это решение в госсуде, который передал спор в окружной суд для повторного рассмотрения.

В соответствии с последним решением, Kostar Plus может торговать дисками дизайна Daimler, если они используются для ремонта автомобиля, и компания также должна проявлять должную осмотрительность, то есть информировать клиентов о характеристиках продукта и условиях использования. Решение не вступило в законную силу, и кассационная жалоба может быть подана в течение 30 дней.

Представляющий Kostar Plus адвокат бюро HansaLaw Вахур Кивистик отметил, что Daimler своими требованиями пытается затруднить импорт запчастей категории B.