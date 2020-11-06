Немецкий автогигант судится с эстонской фирмой из-за китайских колесных дисков

Немецкий автопромышленный гигант Daimler AG подал в суд на эстонскую компанию Kostar Plus OÜ за то, что та продает автомобильные диски с дизайном Mercedes-Benz, пишет Postimees.
Зарегистрированное в Кохтла-Ярве паевое товарищество Kostar Plus OÜ было основано семь лет назад Константином Кеваском, которому тогда было 19 лет. Согласно последнему доступному годовому отчету, за 2018 год, оборот компании составил почти 800 000 евро; фирма, в основном, занимается импортом и продажей реплик автомобильных дисков.
На автомобильных форумах есть как покупатели, которые считают товар фирмы хорошим («использую третью зиму, идеально ровные и нет запаха коррозии»), так и недовольные («хотя прямиком из коробки, они были явно кривые и со вмятинами»).
«Защита прав интеллектуальной собственности и продуктов крайне важна для нас. В борьбе с контрафактной продукцией основное внимание уделяется запчастям, так как их низкое качество может привести к очень опасным ситуациям на дорогах», - объяснила руководитель отдела коммуникаций Daimler Силке Мокерт.
«В случае нарушения прав интеллектуальной собственности мы принимаем соответствующие меры, поэтому обратились в суд в Эстонии», - добавила она.
Ремонтировать можно, модернизировать - нет
Текущий спор начался 30 января 2018 года, когда Налогово-таможенный департамент во время проверки товаровизъял 16 литых колесных дисков с производственных дизайном, зарегистрированным Daimler.
Согласно уведомлению, отправителем груза выступила китайская компания Foshan Nanhai Anchi Aluminium Wheel. 5 февраля Налогово-таможенный департамент проинформировал Daimler о задержании товара, и на следующий день немецкая компания ответила, что это нарушение и что они дают зеленый свет на уничтожение задержанных товаров.
Однако через неделю немецкий автопроизводитель получил от эстонских чиновников новое письмо о том, что Kostar Plus оспаривает уничтожение привезенных из Китая товаров, поскольку диски якобы продаются для ремонта автомобилей, а не для тюнинга.
В частности, за несколько месяцев до возникновения спора пришло постановление Европейского суда - в том случае итальянцы производили диски, идентичные дизайну Porsche, и продавали их немцам через интернет - подтверждая ранее высказанное мнение, что реплики дисков с оригинальным дизайном и без торгового знака могут быть проданы только для ремонта и восстановления первоначального внешнего вида автомобиля. В противном случае рынок запчастей и ценовое оформление были бы только в руках производителей.
Daimler не удовлетворился объяснением эстонской компании и указал, что, согласно прилагаемым к товару сопроводительным документам, литые диски предназначены не для ремонта, а для модернизации (по английски upgrade).
К тому же, Kostar продает диски комплектами из четырех штук, как видно из прайс-листа, опубликованного на сайте. По мнению немецкой автомобильной компании, вряд ли у заказчика могут сломаться сразу все четыре диска. Также диски, заказанные Kostar Plus, не подходят для ремонта, так как их рабочий объем отличается от размеров исходных дисков на пять миллиметров. Для выполнения условия ремонта запасная часть должна быть идентична оригинальной детали.
На момент подачи иска на сайте Kostar Plus также не было информации о том, что продаваемые литые диски не являются оригинальными товарами, это было добавлено в ходе судебного разбирательства.
Daimler также подал ходатайство об обеспечении иска, согласно которому эстонская компания должна прекратить импорт, маркетинг и продажу продукции с использованием разработок Daimler. Харьюский уездный суд удовлетворил это ходатайство и, согласно постановлению, 16 литых дисков ждут своей участи где-то на складе до вступления в силу решения о прекращении гражданского производства.
Компания из Кохтла-Ярве не согласна с приведенными выше утверждениями: по ее оценке, речь, в соответствии с европейским прецедентным правом, идет о дисках категории B, на которых нанесено большое количество штампов с указанием, что они не являются оригиналами, что также подтверждается письмом-подтверждением производителя. Из-за разницы в смещении колес в несколько миллиметров импорт не должен запрещаться или уничтожаться, поскольку Департамент шоссейных дорог подтвердил, что это не будет проверяться во время техосмотра.
В зависимости от пожеланий заказчика диски продаются не только комплектом, но и индивидуально. Поскольку они не имеют торговой марки и отличаются от оригинальных дисков, клиенты хотят приобретать по четыре обода одновременно в качестве запасных частей, чтобы все диски были одинаковыми. Если продавец предпочитает продать четыре предмета, это не значит, что они не предназначены для восстановления первоначального внешнего вида, заявил кохтла-ярвеский предприниматель.
Обе стороны оспорили решение в госсуде
Харьюский уездный суд в целом согласился с утверждениями Kostar Plus OÜ и отклонил иск Daimler. «Хорошо известно, что у автомобилей часто бывает два комплекта дисков - отдельно для лета и для зимы. Наличие двух пар является большим преимуществом, потому что в этом случае смена весенних и зимних шин занимает меньше времени и обходится дешевле», - отметил уездный суд.
По мнению окружного суда, то, что в сопроводительных документах было указано, будто диски предназначаются для улучшения, вероятно, было ошибочным и могло быть связано с неточным переводом или языковыми особенностями китайского производителя, поэтому этому нельзя придавать большого значения.
Daimler обжаловал решение в окружном суде, который обязал Kostar Plus OÜ прекратить нарушение прав на дизайн и уничтожить диски, конфискованные налоговиками, но отклонил требование Daimler воздержаться от использования дизайна без разрешения, поскольку, согласно итальянскому делу, это не запрещено.
По мнению окружного суда, из утверждений Kostar Plus следует, что в основном диски продаются комплектами, а не для замены сломанного или утерянного оригинального диска. Диски выставляются на продажу независимо от цели использования, что не допускается в условиях ремонта. Разница в размерах реплик дисков говорит о том, что они используются не только в качестве запчастей.
«Позиция окружного суда о том, что речь идет о вероятной ошибке, не основана на каких-либо доказательствах», - пояснил окружной суд. Эстонская компания также не доказала, что информировала клиентов о том, что товары содержат не принадлежащий ей дизайн и что они предназначены только для ремонта.
Обе стороны обжаловали это решение в госсуде, который передал спор в окружной суд для повторного рассмотрения.
В соответствии с последним решением, Kostar Plus может торговать дисками дизайна Daimler, если они используются для ремонта автомобиля, и компания также должна проявлять должную осмотрительность, то есть информировать клиентов о характеристиках продукта и условиях использования. Решение не вступило в законную силу, и кассационная жалоба может быть подана в течение 30 дней.
Представляющий Kostar Plus адвокат бюро HansaLaw Вахур Кивистик отметил, что Daimler своими требованиями пытается затруднить импорт запчастей категории B.
Кивистик также счел чрезмерным требование Daimler AG о том, что диски, изъятые таможенными органами, должны быть уничтожены. «Когда судебное решение вступит в силу saab Kostar Plus получит диски обратно и сможет продавать их в качестве запасных частей категории В на условиях, изложенных в решении суда», - сказал юрист.