Автобусные фирмы против обязательного ношения масок: "Это вызывает дополнительные вопросы"

Министр образования и науки Майлис Репс сообщила сегодня ERR, что в правительстве ведутся споры о том, должно ли ношение масок быть обязательным в общественном транспорте и в замкнутых пространствах. «Очевидно, будет и ряд исключений. Это, несомненно, не коснется детей", - отметила Репс, добавив, что идея общего обязательства ношения маски не нашла поддержки.

В автобусной компании Atko Grupp подчеркнули, что введение обязанности носить маску в общественном транспорте поднимает вопросы, которые необходимо решить. К ним относятся, например, вопрос о том, кто обеспечивает необходимое количество масок и их распределение, кто контролирует соблюдение требования, разрешены ли исключения, а также кто и как занимается пассажирами, которые отказываются носить маску.

В то же время в автобусной компании считают, что в многолюдном месте люди должны носить маску. По заявлению компании, кодекс поведения очень хорошо сформулировала профессор вирусологии Ирья Лутсар. «Чтобы люди хоть немного смотрели, как обстоят дела - если автобус полон, то да. Если я остаюсь наедине с водителем автобуса, тогда, может быть, необходимости и нет», - сказала Лутсар ERR несколько дней назад.

Противником обязательного ношения маски в общественномт транспорте является Go Bus. Тема тщательно обсуждалась, и специалисты пришли к выводу, что маска не должна быть обязательной.

Пресс-секретарь компании Керсти Горстов сказала, что в этом вопросе Go Bus поддерживает рекомендованное, но но обязательное ношение. "Что касается общественного транспорта, существуют региональные различия и различия в загруженности: например, уездные автобусы могут курсировать для пары человек, поэтому мы не думаем, что это общее обязательство очень практично. Нам очень сложно оценить влияние общественного транспорта на распространение коронавируса, но, насколько нам известно, у нас не было с этим серьезных проблем», - сказала она.

Сандер Сыырумаа, руководитель по коммуникациям Lux Express, также заявил, что влияние общественного транспорта на распространение коронавируса сложно оценить. Компания Lux Express начала раздавать людям бесплатные маски еще весной. «С одной стороны, нашей целью всегда была безопасность пассажиров, с другой стороны, люди стали просить все больше и больше масок, как для себя, так и для других пассажиров. Поэтому поощрение ношения масок и сотрудничесто с пассажирами стали обычным делом уже много недель назад».

"Сейчас важен вклад в каждого в предотвращение распространения вируса, - сказала менеджер по коммуникациям Elron Марийс Адамберг. - Мы просим всех пассажиров следовать рекомендациям Департамента здоровья и носить маски в поезде".

По ее словам, в настоящее время настраиваются соответствующие звуковые оповещения для поездов. В поездах также есть возможность продезинфицировать и вымыть руки.