Владелец магазинов Grossi планирует построить новый торговый центр и небоскреб

Комплекс, который по нынешним ценам должен обойтись в 40 миллионов евро, займет наполовину большую площадь, нежели нынешний Tsentrum, и, помимо магазинов, предприятий и точек обслуживания, будет включать в себя множество развлекательных заведений и трехэтажную автостоянку на 400 автомобилей. Вишенкой же на торте станет 16-этажное торгово-жилое здание на улице Койдула. Однако для реализации намеченных планов необходимо изменить генеральную планировку города Раквере, поскольку ее текущая версия не предусматривает строительство таких высотных зданий.

«Я вышел к общественности с этим планом заранее, потому что дискуссии, хочу услышать общественное мнение, - сказал Олег Гросс. - В случае столь крупных проектов каждый шаг стоит денег, и если общественность возражает против планов, силой тут ничего не протолкнуть. Это очень большой и дорогой объект, я не хочу ничего делать просто так».

В июле этого года акционерное общество OG Elektra, принадлежащее Олегу Гроссу, приобрело находящийся в центре Раквере Tsentrum. После покупки новый владелец заявил, что намеревается снести старый центр и построить вместо него новый, оценив инвестиции в 10 миллионов евро.

«Мы проанализировали рынок, торговлю и другие факторы и пришли к выводу, что традиционные торговые центры продержатся в лучшем еще несколько лет, - сказал Олег Гросс. - Чтобы в центре была жизнь, чтобы народ ходил в них, необходим совершенно новый подход, в котором большое внимание уделяется развлечениям, интерьеру и уюту самого дома, а также доступности самых разнообразных услуг».

По словам Олега Гросса, он является патриотом Раквере и не скрывает, что хочет оставить след в своем родном городе. «16-этажное здание в Раквере определенно было бы признаком, который бросается в глаза. Но я это делаю не ради тщеславия - просто в Раквере нет достойных квартир с эксклюзивным видом. Я хочу вернуть жизнь в центр города, и не только - может быть, с совершенно новой концепцией центр города стал бы домом для нескольких молодых людей и, возможно, вернул бы кого-то из больших городов. Я вижу в новом центре, например, место для IТ-компаний с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, сотрудники которых могли бы захотеть жить в небольшом городке, таком как Раквере, при наличии подходящих условий».

Георг Гросс добавил, что идея, конечно, безумная, но все когда-то бывает в первый раз. «Тогда почему бы Раквере не стать первым небольшим городком в Эстонии с высотным зданием, - рассказал он о планах своего отца Олега. - Конечно, риск велик, но OG Elektra готова на него пойти».

Архитектурное бюро Peil OÜ под руководством Юло Пейла уже выполнило 3D-изображения и видео нового центра. «Кстати, названия у него нет, может быть, объявим конкурс на поиск имени», - сказал Олег Гросс.

«Я допускаю, что картина может напугать некоторых консервативных жителей Раквере. Можно было бы построить и семиэтажное здание, но, на наш взгляд, это не придаст достаточной мощи комплексу», - считает он.