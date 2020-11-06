В районе Нымме появятся две новые улицы - Сининуку и Лаанелилле

«Новые улицы будут построены в Кивимяэ на основании детальной планировки участка по улице Сярье,22a. Это короткие тупиковые улочки », - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис.

"Были рассмотрены различные варианты названий, но по рекомендации историка культуры Лехо Лыхмуса было решено выбрать названия улиц, исходя из природы местности и использовать названия песчаных растений. Комитет по названиям выбрал названия Laanelille и Sininuku», - объяснила старейшина района.

Строительство улиц было запланировано потому, что на участке между улицами Сярье и Кивимяэ, где раньше располагался военный санаторий, будет построен жилой массив с десятью жилыми участками. Заодно современный неухоженный лесной массив приобретет облагороженный вид.

В ходе подготовки к строительству также было рассмотрено, как максимально сохранить лесной массив местности. И детальное планировочное решение, и дороги, и инженерные сети призваны максимально сохранить деревья.

Nordecon AS также заключил соответствующий договор о замене насаждений с Таллинном, замену насаждений организует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.