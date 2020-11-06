Пт, 6.11.2020
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Урмас Рейнсалу

В районе Нымме появятся две новые улицы - Сининуку и Лаанелилле

Nõmme vaated. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Peeter Langovits

В ноябре в Нымме начнется строительство двух новых улиц: Сининуку и Лаанелилле. Также будет построена освещенная дорога для движения безмоторного транспорта между улицами Сярье и Кивимяэ, предназначенная для общественного пользования.

«Новые улицы будут построены в Кивимяэ на основании детальной планировки участка по улице Сярье,22a. Это короткие тупиковые улочки », - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис.

"Были рассмотрены различные варианты названий, но по рекомендации историка культуры Лехо Лыхмуса было решено выбрать названия улиц, исходя из природы местности и использовать названия песчаных растений. Комитет по названиям выбрал названия Laanelille и Sininuku», - объяснила старейшина района.

Строительство улиц было запланировано потому, что на участке между улицами Сярье и Кивимяэ, где раньше располагался военный санаторий, будет построен жилой массив с десятью жилыми участками. Заодно современный неухоженный лесной массив приобретет облагороженный вид.

В ходе подготовки к строительству также было рассмотрено, как максимально сохранить лесной массив местности. И детальное планировочное решение, и дороги, и инженерные сети призваны максимально сохранить деревья. 

Nordecon AS также заключил соответствующий договор о замене насаждений с Таллинном, замену насаждений организует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

В конце ноября 2020 года Nordecon приступит к строительству новых улиц и инженерных сетей. Завершение строительства дорог и трасс запланировано на лето 2021 года.

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