Пт, 6.11.2020
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Урмас Рейнсалу

Первое крупное торговое судно вернулось под эстонский флаг

Tanker Ristna on 1980. aastal ehitatud 98 meetri pikkune laev, mille reeder valis oktoobris 2020 lipuriigiks Eesti.

ФОТО: Veeteede amet

В конце прошлой недели под эстонский флаг вернулось первое с момента введения особого налогового режима  торговое судно.

Об этом BNS сообщил заместитель генерального директора департамента водных путей Марек Раук, по словам которого танкер Ristna и в прежние годы ходил под эстонским флагом, однако из-за царящих на рынке судоходства условий конкуренции в мае 2019 года судно пришлось перевести под флаг Латвии.

Решение вернуться под флаг Эстонии было принято после того, как 1 июля этого года вступил в силу особый порядок налогообложения для судоходства. Смена флага для судна произошла 30 октября.

По словам Раука, интерес к вступившему летом пакету налоговых поправок проявил целый ряд судовых компаний и теперь взят курс на еще более активное информирование деловых кругов о его содержании.

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас отметил, что это событие стало первым шагом в реализации потенциала Эстонии как морского государства. Он напомнил, что сектор мореходства в Эстонии находится на мировом уровне, в стране на высоком уровне система подготовки кадров, выгодная налоговая система и комфортная предпринимательская среда. Принятый летом пакет поправок призван в еще большей степени повысить конкурентоспособность эстонского судоходства.

По словам Ааса, для дальнейшего продвижения проекта приведения судов под эстонский флаг в Министерстве экономики создается пост вице-канцлера по вопросам мореходства.

Танкер Ristna — судно длиной 98 метров и вместимостью (GT) 2804. Судно построено в 1980 году, его классификационное общество RINA. Экипаж судна состоит из 14 человек, в их числе моряки из Эстонии, Латвии, Украины и России.

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