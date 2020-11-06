Первое крупное торговое судно вернулось под эстонский флаг

Об этом BNS сообщил заместитель генерального директора департамента водных путей Марек Раук, по словам которого танкер Ristna и в прежние годы ходил под эстонским флагом, однако из-за царящих на рынке судоходства условий конкуренции в мае 2019 года судно пришлось перевести под флаг Латвии.

Решение вернуться под флаг Эстонии было принято после того, как 1 июля этого года вступил в силу особый порядок налогообложения для судоходства. Смена флага для судна произошла 30 октября.

По словам Раука, интерес к вступившему летом пакету налоговых поправок проявил целый ряд судовых компаний и теперь взят курс на еще более активное информирование деловых кругов о его содержании.

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас отметил, что это событие стало первым шагом в реализации потенциала Эстонии как морского государства. Он напомнил, что сектор мореходства в Эстонии находится на мировом уровне, в стране на высоком уровне система подготовки кадров, выгодная налоговая система и комфортная предпринимательская среда. Принятый летом пакет поправок призван в еще большей степени повысить конкурентоспособность эстонского судоходства.

По словам Ааса, для дальнейшего продвижения проекта приведения судов под эстонский флаг в Министерстве экономики создается пост вице-канцлера по вопросам мореходства.