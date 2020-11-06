Компания Олега Осиновского планирует за несколько месяцев восстановить производство Dzintars

Эстонская промышленная группа Олега Осиновского Skinest Group планирует за несколько месяцев восстановить производство на неплатежеспособном косметическом предприятии Dzintars, сообщила агентству BNS член правления ООО "Dzintars Production" Анастасия Удалова.
После cентябрьской покупки латвийского предприятия Dzintars концерн Skinest Group сообщил, что планирует начать производство в октябре, но теперь Удалова сказала, что произошла задержка из-за пандемии Covid-19.
По ее словам, приоритетом Skinest Group является восстановление производства, но одновременно ведется и анализ экспортных рынков. Тестируется оборудование, укомплектована основная команда, к которой присоединились и некоторые бывшие работники Dzintars.
На вопрос, удастся ли новым владельцам вернуть товарные знаки, которые бывший собственник предприятия Илья Герчиков зарегистрировал на свое имя, Удалова сказала, что куплены все товарные знаки, но по пяти ведутся судебные тяжбы.