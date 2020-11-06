Попов: смертность от коронавируса во много раз превышает смертность от гриппа

Если в течение сезона гриппа 2017-2018 годов в Эстонии заболели 55 000 человек, из которых 94 умерли, то коронавирусом заразились 5500 человек, из которых 73 умерли, пояснил Попов в передаче "Uudis+" на Vikerraadio.

Попов также добавил, что от гриппа есть и вакцина, и лекарство, а от коронавируса их нет, отметив, что весной смертность находившихся в реанимации больных составляла 16-18 процентов, а сейчас она близка к нулю.