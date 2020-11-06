Попов: смертность от коронавируса во много раз превышает смертность от гриппа

По словам руководителя медицинского штаба Департамента здоровья доктора Аркадия Попова, хотя ежегодная заболеваемость гриппом в абсолютных числах превышает число инфицированных коронавирусом в этом году, от COVID-19 умирает в пять-десять раз больше людей, пишет Rus.ERR.
Если в течение сезона гриппа 2017-2018 годов в Эстонии заболели 55 000 человек, из которых 94 умерли, то коронавирусом заразились 5500 человек, из которых 73 умерли, пояснил Попов в передаче "Uudis+" на Vikerraadio.
Попов также добавил, что от гриппа есть и вакцина, и лекарство, а от коронавируса их нет, отметив, что весной смертность находившихся в реанимации больных составляла 16-18 процентов, а сейчас она близка к нулю.
В Эстонии имеется 5500 больничных коек для лечения и для реабилитации, пояснил Попов и добавил, что планов по использованию всех этих коек для больных коронавирусом нет. По его словам, ежедневно в больницах Эстонии занято 70-75 процентов коек, и только от пяти до шести процентов пациентов с коронавирусной инфекцией нуждаются в стационарном лечении, а в интенсивная терапия нуждаются от пяти до десяти процентов госпитализированных.