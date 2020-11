Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы: нового "балтийского пузыря" ждать не стоит

Tallinn, 28.09.2020 Reisiparvlaev Estonia katastroofi teemaline valitsuse pressikonverents. Pildil Urmas Reinsalu Press conferendse about the Estonia ferry disaster. The authors of a new documentary about the Estonia ferry disaster, which sank 26 years ago while sailing between Stockholm and Tallinn, claim to have found a large hole in the hull. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics