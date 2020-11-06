Пт, 6.11.2020
Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
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Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы: нового "балтийского пузыря" ждать не стоит

Tallinn, 28.09.2020 Reisiparvlaev Estonia katastroofi teemaline valitsuse pressikonverents. Pildil Urmas Reinsalu Press conferendse about the Estonia ferry disaster. The authors of a new documentary about the Estonia ferry disaster, which sank 26 years ago while sailing between Stockholm and Tallinn, claim to have found a large hole in the hull. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы по итогам встречи в Таллинне заявили, что пока не стоит ждать нового так называемого "балтийского пузыря" с особыми условиями передвижения, сообщает Rus.ERR.

В настоящее время жители Латвии и Литвы могут въезжать в Эстонию без соблюдения требования самоизоляции, если за 48 часов они сдали негативный тест на коронавирус, тогда как из Эстонии в Латвию можно въехать, заполнив анкету в интернете. В Литве сейчас наиболее высокий показатель распространения коронавируса в странах Балтии, но туда также можно въехать сдав негативный тест за 48 часов.

По словам министров, созданию нового "балтийского пузыря" мешает слишком быстрое распространение COVID-19. "Сейчас ситуация везде плохая, честно говоря, необходимости в таком пузыре нет", - прокомментировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Сперва мы хотим взять ситуацию под контроль, потом мы можем использовать время для принятия координированных решений", - сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, мнение которого поддержал и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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