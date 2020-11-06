Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы: нового "балтийского пузыря" ждать не стоит

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы по итогам встречи в Таллинне заявили, что пока не стоит ждать нового так называемого "балтийского пузыря" с особыми условиями передвижения, сообщает Rus.ERR.
В настоящее время жители Латвии и Литвы могут въезжать в Эстонию без соблюдения требования самоизоляции, если за 48 часов они сдали негативный тест на коронавирус, тогда как из Эстонии в Латвию можно въехать, заполнив анкету в интернете. В Литве сейчас наиболее высокий показатель распространения коронавируса в странах Балтии, но туда также можно въехать сдав негативный тест за 48 часов.
По словам министров, созданию нового "балтийского пузыря" мешает слишком быстрое распространение COVID-19. "Сейчас ситуация везде плохая, честно говоря, необходимости в таком пузыре нет", - прокомментировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Сперва мы хотим взять ситуацию под контроль, потом мы можем использовать время для принятия координированных решений", - сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, мнение которого поддержал и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.