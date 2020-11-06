Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы: нового "балтийского пузыря" ждать не стоит

В настоящее время жители Латвии и Литвы могут въезжать в Эстонию без соблюдения требования самоизоляции, если за 48 часов они сдали негативный тест на коронавирус, тогда как из Эстонии в Латвию можно въехать, заполнив анкету в интернете. В Литве сейчас наиболее высокий показатель распространения коронавируса в странах Балтии, но туда также можно въехать сдав негативный тест за 48 часов.