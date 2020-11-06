Посмотрите, какая марка автомобилей была самой популярной у жителей Эстонии в октябре

За десять месяцев этого года в Эстонии был продан 15 781 новый легковой автомобиль, что на 30,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Среднеразмерные внедорожники были самым популярным сегментом в октябре, на них пришлось 26 процентов от общего объема продаж. Доля небольших автомобилей среднего класса составила 19,4 процента, а на внедорожники меньшего размера пришлось 18,7 процента всех продаж новых легковых автомобилей.

Было продано 267 гибридных автомобилей, 54 газовых автомобиля и 31 электромобиль.

Самой популярной автомобильной маркой была Škoda: в октябре было продано 311 автомобилей. Toyota, которая долгое время находилась на первом месте, опустилась на второе место с 223 проданными автомобилями, за ней следует Renault со 170 проданными автомобилями.

Что касается моделей, Skoda также заняла первое место, с более чем 128 моделями Octavia, переданными покупателям. За ней следуют две модели Toyota, RAV4 и Corolla, которых было продано по 93 и 76 соответственно.

Продажи коммерческих автомобилей также остаются в том же диапазоне, что и легковые автомобили. За первые десять месяцев года объем продаж был на 31,7% ниже, чем за тот же период прошлого года. В октябре было продано 358 коммерческих автомобилей, что на 11,6 процента меньше, чем в октябре прошлого года.