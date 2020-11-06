Cтроительный сектор Эстонии как огня боится наступления нового года

По его словам, прямого влияния пандемии, например, действующих где-то ограничений и связанной с этим нехватки работников, пока нет

«На рынке видна неопределенность: государство било себя кулаком в грудь, что начнет вкладывать средства в строительный сектор и инвестировать, но проекты не переместятся на строительную площадку так быстро, это нереально. Могут быть деньги, могут быть планы, но строительство – это подготовка, которая требует времени. Весна покажет, сколько госденег придет в сектор, но поведение частных клиентов предсказать невозможно», - считает Янек Лоху