Ильвес: победа Байдена - плохая новость для нашего правительства

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сказал в эффире радионовостей национального вещания, что победа Джо Байдена на президентских выборах в США принесет пользу эстонскому народу, но не местным властям, пишет Postimees.
«Если даже Fox News, который является большим сторонником Трампа, говорит, что да, Байден победил, значит мы можем быть вполне уверены в этом», - сказал Ильвес.
"Я считаю, что это довольно хорошо для народа Эстонии", - сказал он, намекая на книгу бывшего советника Трампа по безопасности, в которой тот писал о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО. По словам Ильвеса, во время правления Байдена такой шаг наверняка сделан не будет.
«Кому от этого не будет хорошо, так это, вероятно, нашему правительству», - подумал Ильвес, имея в виду более ранние расистские заявления, которые не способствовали бы хорошим отношениям с Соединенными Штатами.
"Мы можем здесь утверждать, что у нас всегда были хорошие отношения с США. Я не очень уверен, что у Соединенных Штатов очень хорошие отношения с этим правительством. Хотя, возможно, у себя дома это не ощущается, язык, используемый этим правительством неприемлем», - сказал он, добавив, что до тех пор, пока правительство терпит такие заявления, оно будет нести за них ответственность и с ним будут обращаться соответственно.
«Что очень обидно для нас, для эстонского народа. Эстония попала в одну компанию с Польшей и Венгрией», - заявил Ильвес.