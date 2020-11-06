Ильвес: победа Байдена - плохая новость для нашего правительства

«Если даже Fox News, который является большим сторонником Трампа, говорит, что да, Байден победил, значит мы можем быть вполне уверены в этом», - сказал Ильвес.

"Я считаю, что это довольно хорошо для народа Эстонии", - сказал он, намекая на книгу бывшего советника Трампа по безопасности, в которой тот писал о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО. По словам Ильвеса, во время правления Байдена такой шаг наверняка сделан не будет.

«Кому от этого не будет хорошо, так это, вероятно, нашему правительству», - подумал Ильвес, имея в виду более ранние расистские заявления, которые не способствовали бы хорошим отношениям с Соединенными Штатами.

"Мы можем здесь утверждать, что у нас всегда были хорошие отношения с США. Я не очень уверен, что у Соединенных Штатов очень хорошие отношения с этим правительством. Хотя, возможно, у себя дома это не ощущается, язык, используемый этим правительством неприемлем», - сказал он, добавив, что до тех пор, пока правительство терпит такие заявления, оно будет нести за них ответственность и с ним будут обращаться соответственно.