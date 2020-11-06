Во Франции, Швеции и Италии установлены новые антирекорды заболеваемости COVID-19

Уже второй день подряд в стране фиксируются рекордные показатели. Накануне во Франции зарегистрировали 58 тысяч случаев. За сутки от коронавируса во Франции скончались 828 человек. За время пандемии во Франции зафиксировано более 1,5 млн случаев COVID-19. Почти 40 тысяч человек скончались впоследствии заражения инфекцией.

Тем временем в Швеции за сутки выявили более 4,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий суточный прирост заражений COVID-19 с начала пандемии.

Всего в стране с начала пандемии заразились свыше 146,4 тысяч человек, умерли более 6 тыс.

Власти Швеции призывают людей оставаться дома и делать тест при появлении малейших симптомов заражений коронавирусом, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.

В нескольких регионах, включая Стокгольм, действуют еще более строгие рекомендации. Здесь людям советуют избегать общественных мест и магазинов, за исключением продуктовых и аптек, а также избегать вечеринок или других собраний.

В Италии зарегистрировали более 37,8 тыс. случаев заражения COVID-19 за последние сутки, это самый высокий прирост заболевших в этой стране за все время пандемии, передают в пятницу европейские СМИ. Накануне в стране зарегистрировали примерно на 3 тысячи меньше заболевших. С начала пандемии в Италии заразились коронавирусом 862,6 тысячи человек.