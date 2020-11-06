Пт, 6.11.2020
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Айн Кендра

ВОЗ призывает мир готовиться к новой пандемии

Arst kriitilises seisundis patsiendiga intensiivraviosakonnas Covid-19 pandeemia ajal Itaalias San Salvatore haigas 25. aprillil 2020.

ФОТО: Lorenzo Scimia/Sintesi/SIPA/Scanpix

Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Это станет главной темой 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Об этом сообщает CNN.

В обращении ВОЗ к мировому сообществу говорится, что необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - отметили в организации.

Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

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