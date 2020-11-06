ВОЗ призывает мир готовиться к новой пандемии

В обращении ВОЗ к мировому сообществу говорится, что необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - отметили в организации.