Из-за коронавируса еще два учебных заведения частично перешли на удаленное обучение

Из-за заражения коронавирусом в кругу семьи с полудня пятницы, 6 ноября, на дистанционное обучение переведены 1b, 2c, 4d и 5b Валгаской основной школы. В Валгаском детском саду Kaseke закрыты группы Pääsusilma и Rukkilille. Другие классы и группы работают в привычном режиме.
Решение было принято совместно с Департаментом здоровья, передает Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на Валгаскую волостную управу.
По словам специалиста по вопросам образования волости Валга Иви Тигане, речь идет о профилактической мере, в учебных заведениях случаев заражения обнаружено не было. О переходе на удаленное обучение и закрытии групп родители оповещены.
Валгаская волостная управа проинформирует общественность о дальнейших шагах сразу после получения новой информации. Пока учебные заведения переведены на дистанционное обучение до 16 ноября. Дальнейшие решения зависят от рекомендаций Департамента здоровья и возможного распространения вируса.
Валгаская волостная управа напоминает, что с симптомами заболевания нельзя находиться в общественных местах, также запрещается приводить в школу и детский сад заболевших детей. Также волостная управа рекомендует носить маски в многолюдных местах.