Из-за коронавируса еще два учебных заведения частично перешли на удаленное обучение

Решение было принято совместно с Департаментом здоровья, передает Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на Валгаскую волостную управу.

По словам специалиста по вопросам образования волости Валга Иви Тигане, речь идет о профилактической мере, в учебных заведениях случаев заражения обнаружено не было. О переходе на удаленное обучение и закрытии групп родители оповещены.

Валгаская волостная управа проинформирует общественность о дальнейших шагах сразу после получения новой информации. Пока учебные заведения переведены на дистанционное обучение до 16 ноября. Дальнейшие решения зависят от рекомендаций Департамента здоровья и возможного распространения вируса.