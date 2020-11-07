В Саку открыт уникальный пункт сбора подержанных вещей

По словам исполнительного директора MTÜ Uuskasutuskeskus Дианы Паакспуу, большинство их пунктов приема находится в магазинах, но в Саку самообслуживание - там нет дежурного.

Полезные вещи, которые вам больше не нужны, но которые могут понравиться кому-то другому, можно поместить в два приспособленных для этого и окруженных забором морских контейнера, где каждой группе товаров есть свое место. Вещи можно приносить каждый день с 10 утра до 6 вечера. Чтобы ворота открылись, нужно позвонить по указанному на воротах телефону.

Пункт сбора. ФОТО: Victoria Parmas

Одной из первых вещей, которая нашла свое место в контейнерах пункта сбора Uuskasutuskeskus, стали горные лыжи волостного старейшины Марти Рехемаа. «У каждой вещи есть несколько жизней. Сколько жизней проживут эти лыжи, покажет время. У всех нас есть вещи, которые лежат без дела. Однако, если кто-то будет их использовать, это должно стать большой радостью для их владельца», - сказал старейшина, открывая новый пункт использования.

Вместо ленточки! ФОТО: Victoria Parmas