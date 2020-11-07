Названо лучшее деревянное строение Эстонии этого года

По словам члена жюри, архитектора Йоко Алендер, здание волостной управы Сауэ является архитектурным произведением, которых в Эстонии появляется в лучшем случае несколько десятков за 10 лет. «Это здание – символ эпохи. Перекрестно‐слоистая древесина используется новаторским, умным, рациональным и экологически устойчивым способом. Здание также отличается выдающейся функциональностью, которая просматривается как в интерьере, так и в экстерьере.

Здание волостной управы Сауэ - лучшее деревянное строение года. ФОТО: Tõnu Tunnel

Здание волостной управы Сауэ представляет собой хорошо продуманную и четкую архитектурную форму с историческими контекстно-зависимыми ссылками», – говорит Алендер. Она добавляет, что уровень конкурса был очень высоким. «Кажется, деревянная архитектура совершила долгожданный качественный скачок. Таких разноплановых произведений деревянной архитектуры с разным функциями и высоким художественно-практическим уровнем я еще не встречал на предыдущих конкурсах. Я считаю, что деревянная архитектура – это эстонский бренд, наше собственное дело, которое действительно стоит развивать на всех уровнях», – говорит Алендер.

Здание волостной управы Сауэ - лучшее деревянное строение года. ФОТО: Tõnu Tunnel

Исполнительный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья подтверждает, что уровень представленных на конкурс работ был самым высоким за всю историю конкурса, который проводился в этом году в 18-й раз. «Ключевые слова, которые характеризуют представленные на конкурс работы, – это продуманность, смелость и новаторство. Жители Эстонии ценят дерево как экологически чистый и натуральный материал и все более творчески используют дерево в строительстве», – говорит он. В этом году в конкурсе участвовало 41 строение, что больше, чем когда-либо раньше. Все представленные на конкурс работы построены в Эстонии или эстоноземельцами.

Он отмечает, что технологии обработки и инженерия древесины развиваются огромными темпами во всем мире, расширяя возможности использования древесины в строительстве. «Знания о том, как построить здание полностью из дерева, существуют уже сегодня. Учитывая сегодняшние глобальные климатические проблемы и тот огромный экологический след, который оставляет производство бетона или стали, деревянное строительство, безусловно, играет важную роль в сокращении выбросов углекислого газа в строительном секторе», – говорит Вялья. Он добавляет, что использование древесины – это растущая тенденция как у нас, так и во всем мире. Помимо того, что древесина как материал предлагает множество возможностей, деревья также связывают по мере роста углерод и удерживают в себе углекислый газ. «Повышается экологическая осведомленность потребителей, и при строительстве или ремонте дома предпочтение отдается материалам, производство которых оказывает меньшее воздействие на окружающую среду», – говорит Вялья.

Здание волостной управы Сауэ – хороший пример того, как государственный сектор может быть лидером популяризации деревянных построек. «Строительство больших деревянных зданий, таких как здания волостных управ, школьные здания или здания министерств, помогает продвигать инновации в деревянной архитектуре Эстонии», – говорит Вялья. По его словам, необходимы примеры для подражания и эталонные здания, которые побуждали бы учреждения и частных лиц использовать больше древесины в строительстве. Он добавляет, что, если Эстония хочет достичь климатической нейтральности к 2050 году, предпочтение древесины вместо невозобновляемых материалов является одним из способов продвижения к этой цели. «Важно вносить свой вклад в жизнеспособные решения, которые также обеспечивают хорошую среду обитания для будущих поколений», – заключает Вялья.

Конкурс деревянного строения года проводится Союзом лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии. Цель конкурса – отметить новые строения, в конструкции, внешней или внутренней отделке которых древесина использована выдающимся в архитектурном, техническом и строительном отношении способом.