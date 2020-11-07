В Эстонии у молодой матери отняли двух детей: сейчас она беременна третьим

«Бывают моменты, на основании которых работник службы защиты детей может решить, что семье необходима дополнительная поддержка или ребенка должен осмотреть семейный врач», - сказала Раттас.

Усыновляют все реже

Как служба защиты детей защищает ребенка? В Законе о защите детей упоминаются девять вещей, которые необходимо тщательно исследовать, анализировать и рассматривать. Затем формируется мнение о том, хорошо ли себя чувствует ребенок.

«Если местные власти получат уведомление о ребенке, нуждающемся в помощи, они отреагируют. С семьей ребенка связываются, а затем другие члены сети привлекаются для оценки потребности ребенка в помощи», - сказала Лаури.

Местные власти должны выяснить, в какой помощи ребенок нуждается. Когда это ясно, они вместе с семьей пытаются найти способы разрешить ситуацию и предотвратить опасность.

«В некоторых случаях, действительно, дело доходит до того, что ребенка приходится разлучать с семьей. Если иначе невозможно помочь ребенку», - сказала Лаури.

Она добавила, что сравнивая случаи изъятий из семьи со всеми случаями защиты детей, к такой мере прибегают не часто. Например, в 2018 году 287 детей были разлучены с семьей, но были проведены производства по 9488 случаям.

При разлучении детей с семьей у работника службы защиты детей есть несколько альтернативных вариантов попечительской опеки: попечительская семья; патронатный дом, где педагоги работают по расписанию, или детдом семейного типа, где работают от одного до трех родителей, которые находятся с детьми не менее пяти дней в неделю, предлагая им большую стабильность. Попечительская семья - это признанная подходящей обычная семья.

В качестве временного решения проблемы ребенка отправляют в приют — если родители пьяны и не могут позаботиться о ребенке, но известно, что это случается не часто.

С детьми, которые подверглись ненадлежащему обращению сексуального характера, занимаются в детдомах Таллинна, Тарту и Йыхви. «Самому младшему там было два года», - отметила Лаури.

Подростку или ребенку с особыми потребностями труднее найти приемную или попечительскую семью. Руководителю отдела попечительства Департамента социального страхования Кая Раттас 10

По словам Каи Раттас, больше всего детей находятся под опекой.

«К счастью, у большинства детей, который подверглись ненадлежащему обращению, есть родственники. Чаще всего их растят бабушки и дедушки», - сказала Раттас.

Не всех разлученных с семьями детей можно усыновить. Можно только тех, родителей которых лишили права опеки.

«Родители, например, умерли, родительские права забираются через суд», - говорит Раттас.

Это устроено так, поскольку усыновление является необратимым процессом. Даже если физический родитель ребенка когда-нибудь снова встанет на правильный путь, он не сможет вернуть усыновленного ребенка. Это основательно объясняется родителям.

В прошлом и позапрошлом годах в Эстонии усыновили 22 детей, в 2017 году новые дома обрели 33 ребенка.

Есть семьи, заинтересованные в усыновлении, но в Эстонии не так много детей, которым необходимо усыновление. «Подростку или ребенку с особыми потребностями труднее найти приемную или попечительскую семью», - отметила она.

«Причин снижения количества усыновлений может быть несколько. Я хотела бы надеяться, что одной из причин является развитие системы защиты детей в местных самоуправлениях, что семьи получают больше поддержки и им предлагают курсы. И осведомленность людей о воспитании детей и получении помощи возросла, - сказала Раттас. - Что я не бью ребенка, я говорю с ним».

На вопрос, сколько возможностей предоставляется родителям перед тем, как забрать ребенка, специалисты ответили, что правила нет и для каждой ситуации ищется свое решение. «Взвешивается риск и его снижение с помощью вмешательства, консультирования и поддержки», - сказала Лаури.

То, что родители с помощью переезда из одной волости в другую могут продолжить ненадлежащее обращение с детьми, почти не случается, поскольку связанные со службой защиты детей случаи заносятся в регистр. «Информация на расстоянии нажатия кнопки».

Но, по словам Лаури, работник службы защиты детей не может вмешиваться, пока кто-то не сообщить об опасной ситуации.