В Эстонии у молодой матери отняли двух детей: сейчас она беременна третьим

У молодой матери отняли двух переживших ненадлежащее обращение маленьких детей, сейчас она ждет третьего ребенка, пишет Postimees.
В Эстонии для тысячи детей безопаснее жить в детдоме семейного типа, попечительской семье или патронатном доме, поскольку их родители не могут обеспечить благополучие ребенка дома. Однако у некоторых из этих родителей могут вновь появиться дети. Работники службы защиты детей забирают ребенка из семьи только в том случае, если ничто другое не помогает.
На одном эстонском острове живет 24-летняя Ханна (имя изменено), которая на шестом месяце беременности и ждет третьего ребенка. Что же в этом необычного?
Весной 2018 года Ханна была признана виновной в ненадлежащем физическом обращении в отношении своих двоих детей и также матери. На тот момент одному ребенку был всего годик, а другому — два. Ханну приговорили к шести месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в один год. Хотя Департамент социального страхования не ведет статистику, в скольких семьях часть детей растет со своими родителями, а другая часть — в патронатном доме, такие случаи, как у Ханны, еще в Эстонии есть.
Postimees не удалось связаться с Ханной, но ее младшая сестра Яне (имя изменено) рассказала, что когда она услышала о беременности своей сестры, она понадеялась, что, возможно, на этот раз все сложится лучше и что этот ребенок сможет вырасти в благоприятной среде. Яне предположила, что жестокого обращения можно избежать, но она не исключила, что ее сестра может неправильно обращаться и с третьим ребенком.
По словам Яне, в 2017 году, когда ее сестра оказалась в поле зрения чиновников, отношения между работниками службы защиты детей и Ханной были не самыми лучшими. Было много недопониманий, поскольку работники по защите детей недостаточно хорошо знали Ханну, чтобы помочь ей, а Ханна, в свою очередь, не понимала их и того, что происходило.
Почему молодая женщина неподобающим образом обращалась со своими маленькими детьми? Яне не смогла ответить: «Честно говоря, я не знаю всей истории. Насколько мне известно, она напрямую не избивала детей. Мама вызвала полицию и на этом все».
По словам сестры Ханны, опекунами детей являются родители отца детей, которые не подпускают Ханну или ее семью к своим внукам. «Если мы пришлем что-нибудь, например, на день рождения, они рассердятся», - сказала Яне.
Ханна очень скучает по своим детям.
Руководитель отдела консультаций Департамента социального страхования Кади Лаури сказала, что если одного ребенка из-за жестокого обращения забрали из семьи, существует большая вероятность того, что другие дети также станут жертвами ненадлежащего обращения. «Определенно нужно быть более бдительными», - сказала она.
Закон не запрещает родителям, которые ненадлежащим образом обращались с детьми, заводить новых. Но работник службы защиты детей должен рассказать матерям, как избежать нежелательной беременности.
Местная служба защиты детей подтвердила это. Поскольку известно, что беременная женщина ранее ненадлежащим образом обращалась со своими детьми, она под особым внимание волостных работников службы защиты детей и соцработников. С ней часто общаются. «Местное самоуправление также занимается поиском для нее опорного лица».
По словам Кади Лаури, работник службы защиты детей не может вмешиваться, пока у него не будет достаточно информации о риске. Очень важно, чтобы люди сообщали о любых подозрениях.
«Чтобы новый ребенок не попал в ту же ситуацию, что и ранее изъятый из семьи ребенок, необходимо вмешаться», - сказала она.
Работники службы защиты детей в родном крае Ханны сказали, что хотя матерей, ненадлежащим образом обращавшихся с детьми, позднее не проверяют и к ним не наведываются с домашним визитом, к каждому сообщению из школы или детского сада относятся очень серьезно.
Не злонамеренно, а по незнанию
Специалисты Департамента социального страхования отмечают, что в Эстонии служба защиты детей и судебная система скорее ориентированы на семью, и до того, как забрать детей из семьи, делает все, чтобы родитель мог навести порядок в своей жизни. Родителям предоставляется шанс.
«Ненадлежащее обращение с детьми часто является результатом не злого умысла, а, скорее, незнания. Если мы не говорим о случаях жестоких избиений или сексуальном насилии ... Но на самом деле некоторые родители могут не знать, что шестимесячным ребенком нужно заниматься, необходимы навыки. Родителей необходимо поддерживать в развитии их умений», - пояснила Лаури.
Первичное решение о разлучении ребенка с семьей принимается местным самоуправлением. Его можно забрать только на 72 часа. Если опасность для ребенка не миновала в течение этого времени, работник службы защиты детей должен обратиться в суд. Суд отправляет ребенка либо под попечительскую опеку, либо в приют, и в то же время служба защиты детей определяет, может ли ребенок вернуться домой или это невозможно.
«Первое направление все-таки, чтобы ребенок мог бы вернуться в семью», - сказала глава консультационного отдела.
Для того, чтобы сотрудник службы защиты детей мог начать действовать, нужно первое сообщение.
«Есть несколько способов оценить работнику потребность ребенка в помощи. Если ребенок еще не умеет говорить, он не может сказать, что ему плохо, используется очень много наблюдений», - сказала Лаури. Когда ребенок и родитель находятся в одной комнате, модели поведения становятся очевидными - как каждый из них на что-то реагирует.
Руководителю отдела попечительства Департамента социального страхования Кая Раттас привела в пример, что если с маленьким ребенком систематически обращаются ненадлежащим образом, в глаза службы защиты детей может броситься, что ребенок отстает в развитии. Если во время беседы ребенок постоянно смотрит в сторону двери или света, это может указывать на то, что ребенка слишком долго держат в закрытом помещении. А окостенение мышц может указывать на то, что ребенок вынужден находиться в одном положении слишком долго.
«Бывают моменты, на основании которых работник службы защиты детей может решить, что семье необходима дополнительная поддержка или ребенка должен осмотреть семейный врач», - сказала Раттас.
Усыновляют все реже
Как служба защиты детей защищает ребенка? В Законе о защите детей упоминаются девять вещей, которые необходимо тщательно исследовать, анализировать и рассматривать. Затем формируется мнение о том, хорошо ли себя чувствует ребенок.
«Если местные власти получат уведомление о ребенке, нуждающемся в помощи, они отреагируют. С семьей ребенка связываются, а затем другие члены сети привлекаются для оценки потребности ребенка в помощи», - сказала Лаури.
Местные власти должны выяснить, в какой помощи ребенок нуждается. Когда это ясно, они вместе с семьей пытаются найти способы разрешить ситуацию и предотвратить опасность.
«В некоторых случаях, действительно, дело доходит до того, что ребенка приходится разлучать с семьей. Если иначе невозможно помочь ребенку», - сказала Лаури.
Она добавила, что сравнивая случаи изъятий из семьи со всеми случаями защиты детей, к такой мере прибегают не часто. Например, в 2018 году 287 детей были разлучены с семьей, но были проведены производства по 9488 случаям.
При разлучении детей с семьей у работника службы защиты детей есть несколько альтернативных вариантов попечительской опеки: попечительская семья; патронатный дом, где педагоги работают по расписанию, или детдом семейного типа, где работают от одного до трех родителей, которые находятся с детьми не менее пяти дней в неделю, предлагая им большую стабильность. Попечительская семья - это признанная подходящей обычная семья.
В качестве временного решения проблемы ребенка отправляют в приют — если родители пьяны и не могут позаботиться о ребенке, но известно, что это случается не часто.
С детьми, которые подверглись ненадлежащему обращению сексуального характера, занимаются в детдомах Таллинна, Тарту и Йыхви. «Самому младшему там было два года», - отметила Лаури.
По словам Каи Раттас, больше всего детей находятся под опекой.
«К счастью, у большинства детей, который подверглись ненадлежащему обращению, есть родственники. Чаще всего их растят бабушки и дедушки», - сказала Раттас.
Не всех разлученных с семьями детей можно усыновить. Можно только тех, родителей которых лишили права опеки.
«Родители, например, умерли, родительские права забираются через суд», - говорит Раттас.
Это устроено так, поскольку усыновление является необратимым процессом. Даже если физический родитель ребенка когда-нибудь снова встанет на правильный путь, он не сможет вернуть усыновленного ребенка. Это основательно объясняется родителям.
В прошлом и позапрошлом годах в Эстонии усыновили 22 детей, в 2017 году новые дома обрели 33 ребенка.
Есть семьи, заинтересованные в усыновлении, но в Эстонии не так много детей, которым необходимо усыновление. «Подростку или ребенку с особыми потребностями труднее найти приемную или попечительскую семью», - отметила она.
«Причин снижения количества усыновлений может быть несколько. Я хотела бы надеяться, что одной из причин является развитие системы защиты детей в местных самоуправлениях, что семьи получают больше поддержки и им предлагают курсы. И осведомленность людей о воспитании детей и получении помощи возросла, - сказала Раттас. - Что я не бью ребенка, я говорю с ним».
На вопрос, сколько возможностей предоставляется родителям перед тем, как забрать ребенка, специалисты ответили, что правила нет и для каждой ситуации ищется свое решение. «Взвешивается риск и его снижение с помощью вмешательства, консультирования и поддержки», - сказала Лаури.
То, что родители с помощью переезда из одной волости в другую могут продолжить ненадлежащее обращение с детьми, почти не случается, поскольку связанные со службой защиты детей случаи заносятся в регистр. «Информация на расстоянии нажатия кнопки».
Но, по словам Лаури, работник службы защиты детей не может вмешиваться, пока кто-то не сообщить об опасной ситуации.
Сообщите о нуждающемся в помощи ребенке:
- Позвоните на номер телефона с возможность сохранить анонимность 116 111 или напишите на сайте www.lasteabi.ee, где отвечают специалисты.
- Позвоните в полицию.
- Сообщите местной службе защиты детей (данные на www.lasteabi.ee).
- Сообщить могут как дети, так и взрослые.
Источник: Департамент социального страхования