Ночью под Нарвой прошла масштабная поисковая операция

В понедельник в Нарве ушла из дома и пропала 74-летнаяя Валентина, страдающая деменцией. Телефон Валентины все эти дни был отключен, но вечером в пятницу неожиданно с него был сделан дозвон на номер сына. Звонок длился буквально две секунды, и этого хватило полиции, чтобы примерно определить его местонахождение. В ночь на субботу около пятидесяти человек - полицейские и добровольцы - прочесывали садоводство “Энергетик-2” между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, а затем кладбище Рийгикюла.
Телефонный звонок дал надежду
В пятницу вечером сын пропавшей сообщил полиции и добровольцам, что с телефона его матери поступил короткий звонок, после чего телефон снова замолчал. Добровольцы сразу же попытались сами выяснить в телефонной фирме место, откуда был совершен звонок, но сотрудники, которые могли это сделать, работают в Таллинне, и уже разошлись по домам.
Здесь подключилась полиция, и ей удалось выяснить, что телефон вышел на связь с вышки, которая располагается в Пеэтерристи и обслуживает садоводства “Энергетик-2”, “Заря”, кладбище Рийгикюла, несколько хуторов и часть большого дачного района Кудрукюла.
Хотя уже наступила темнота, поиск решили начать сразу же с садов “Энергетик-2”. На место приехали полицейские и добровольцы - всего около 50 человек. Они разбились на группы, и каждая группа прочесала одну из 17 улиц садоводства. С фонариками осматривали парники, сараи, все помещения, которые не были закрыты на замок. Но найти женщину не удалось.
В некоторых домах были дачники и местные жители, полицейские и добровольцы опрашивали их, но Валентины никто не видел.
После короткого совещания полицейские и часть добровольцев отправились на расположенное рядом кладбище Рийгикюла - было подозрение, что Валентина могла прийти на могилу мужа, но ее местоположение поисковики не знали. Этот поиск тоже не увенчался успехом, и с наступлением утра добровольцы снова собираются в районе кладбища, чтобы прочесать его полностью.
Конечно, возможно, Валентина не сама звонила со своего телефона, кто-то просто нашел его. Но даже в этом случае обнаружение телефона может помочь в поисках.
В первые дни женщину видели
По сообщению полиции, об исчезновении Валентины сообщили в понедельник. Рост Валентины 160 см, она худощавого телосложения. У женщины короткие серые волосы, она была одета в пальто черного цвета, на голове - черно-белый берет и на ногах полуботинки коричневого цвета.
«Мы проверили различные адреса, а также больницы и другие учреждения, где женщина может находиться, однако до сих пор ее не нашли. На основе просмотренных видеокамер наружного наблюдения пока не удалось определить, куда Валентина направилась и на данный момент у нас нет информации, где она находится. Описание женщины передано всем патрулям, которые попытаются установить местонахождение женщины. Полиция продолжает сбор информации и просит всех людей, кто видел Валентину в последние дни, сообщить об этом в полицию», – сообщил в четверг руководитель участковых и молодежных полицейских Нарвского отделения полиции Михаил Савосто.
Искать в городе было легче ночью
Просьба о помощи в поисках появилась в группе “Добровольцы Ида-Вирумаа” некоммерческой организации по поиску пропавших Iga Elu, а потом и в других местных интернет-сообществах. К пятнице уже более 130 человек переписывались в поисковом чате, десятки из них прочесывали город, расклеивали объявления и опрашивали людей.
Выяснилось, что в понедельник или вторник Валентину видели два дворника, также ее видели на кассе в торговом центре. Но в последующие дни ее следы пропали.
По словам добровольца Алексея Непримерова, поиск в городе сильно отличается от поиска в лесу, в котором он не раз участвовал раньше. Если в лесу ночью поиски прекращаются, то в городе, наоборот, удобнее оказалось искать ночью. Например, в четверг добровольцы продолжали искать до двух часов ночи, в пятницу, еще до того, как стало известно о телефонном звонке, также самые активные поиски начались вечером.
“В пустом городе легче найти дементную женщину, которая не знает, куда пойти, и где она находится, - объясняет Алексей Непримеров. - Мы начинали с шести-семи часов именно потому, что город пустой. Если видишь человека, можно в него всматриваться, это легче, чем всматриваться в толпу и искать одного человека”.
Прежде всего добровольцы просмотрели места около дома пропавшей на ул. Вахтра, потом по несколько раз возвращались в важные для Валентины места - кладбище, где похоронены родственники, прежние места работы, квартиры, в которых она жила в прошлом.
“Все эти места контролируются периодически - постоянно люди туда ходят”, - рассказал Алексей Непримеров.
По его словам, для поисковиков из организации Iga Elu это очень нетипичная ситуация. Отчасти они координируют поиски, но есть и самоорганизация - включаются новые люди, которые ведут поиски по собственной инициативе и только сообщают, где они искали.
Также в городских поисках важную роль играют камеры наблюдения, которые есть во многих квартирных товариществах и фирмах. В эти дни несколько добровольцев стали специализироваться на том, что искали в Нарве камеры и договаривались с их владельцами, чтобы посмотреть записи. Это позволило более-менее определить направление, в котором Валентина ушла из дома.
Но понимания, куда и зачем ушла женщина, пока нет, и поиски продолжаются - теперь уже за городом.