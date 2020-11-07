Ночью под Нарвой прошла масштабная поисковая операция

Телефонный звонок дал надежду

В пятницу вечером сын пропавшей сообщил полиции и добровольцам, что с телефона его матери поступил короткий звонок, после чего телефон снова замолчал. Добровольцы сразу же попытались сами выяснить в телефонной фирме место, откуда был совершен звонок, но сотрудники, которые могли это сделать, работают в Таллинне, и уже разошлись по домам.

Здесь подключилась полиция, и ей удалось выяснить, что телефон вышел на связь с вышки, которая располагается в Пеэтерристи и обслуживает садоводства “Энергетик-2”, “Заря”, кладбище Рийгикюла, несколько хуторов и часть большого дачного района Кудрукюла.

Хотя уже наступила темнота, поиск решили начать сразу же с садов “Энергетик-2”. На место приехали полицейские и добровольцы - всего около 50 человек. Они разбились на группы, и каждая группа прочесала одну из 17 улиц садоводства. С фонариками осматривали парники, сараи, все помещения, которые не были закрыты на замок. Но найти женщину не удалось.

В некоторых домах были дачники и местные жители, полицейские и добровольцы опрашивали их, но Валентины никто не видел.

Пропавшую женщину искали в садоводстве "Энергетик-2" искали около полусотни человек. ФОТО: Николай Андреев

После короткого совещания полицейские и часть добровольцев отправились на расположенное рядом кладбище Рийгикюла - было подозрение, что Валентина могла прийти на могилу мужа, но ее местоположение поисковики не знали. Этот поиск тоже не увенчался успехом, и с наступлением утра добровольцы снова собираются в районе кладбища, чтобы прочесать его полностью.

Конечно, возможно, Валентина не сама звонила со своего телефона, кто-то просто нашел его. Но даже в этом случае обнаружение телефона может помочь в поисках.

В первые дни женщину видели

По сообщению полиции, об исчезновении Валентины сообщили в понедельник. Рост Валентины 160 см, она худощавого телосложения. У женщины короткие серые волосы, она была одета в пальто черного цвета, на голове - черно-белый берет и на ногах полуботинки коричневого цвета.

«Мы проверили различные адреса, а также больницы и другие учреждения, где женщина может находиться, однако до сих пор ее не нашли. На основе просмотренных видеокамер наружного наблюдения пока не удалось определить, куда Валентина направилась и на данный момент у нас нет информации, где она находится. Описание женщины передано всем патрулям, которые попытаются установить местонахождение женщины. Полиция продолжает сбор информации и просит всех людей, кто видел Валентину в последние дни, сообщить об этом в полицию», – сообщил в четверг руководитель участковых и молодежных полицейских Нарвского отделения полиции Михаил Савосто.

Объявления о пропавшей женщине развешены во многих местах Нарвы и в окрестных дачных районах. ФОТО: Николай Андреев

Искать в городе было легче ночью