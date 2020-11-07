Вне дома: модный ресторан в Кадриорге с пальто на крыше и серебряной ложкой на стене

Совсем я вас запутала? В общем, мы в гостях у Романа Защеринского. Теперь понятно? Вот именно. Именно Роману и его двоюродному брату Игорю Андрееву принадлежат три таллиннских ресторана - Moon, Kolm Sibulat и Mantel ja Korsten – самый юный брат семейства.

Не знаю, что объявит правительство во вторник, 10 ноября. Надо быть готовыми к самому неприятному, но возможно, к самому правильному – очередному чрезвычайному положению. 4

Но давайте будем надеяться, что жизнь все-таки будет продолжаться, и при соблюдении необходимых предосторожностей мы скорее всего сможем ходить в рестораны – особенно в такие небольшие и уютные, как расположенный на улице Поска в Кадриорге ресторан Mantel ja Korsten.

История создания

Этот приземистый одноэтажный домик, выкрашенный в веселый зеленый цвет и покрытый не менее веселой красной крышей, отличается от окружающих строений не только радостной цветовой гаммой, но и огромной трубой. Когда-то в этом старинном домике располагалась дворцовая прачечная, и такой мощный дымоход был необходим с технологической точки зрения. Хотя какая там двести лет назад была технология!

Ресторан Mantel ja Korsten на улице Поска в Кадриорге. ФОТО: Вера Копти.

Как рассказал Роман Защеринский, Департамент защиты памятников долгое время не давал разрешение на строительство как раз из-за этого дымохода: «Это нас и раздражало, и смешило. Поэтому мы и дали ресторану название Mantel ja Korsten»

В общем, старое эстонское слово mantelkorsten – то ли труба с кожухом, то ли кожух с трубой – превратилось в название заведения. А слово mantel в современном его переводе придает названию шутливый смысл: кожух закрывает трубу от дождя и снега, как пальто нас с вами - от ветра и холода.

«Меня периодически спрашивали, не хотим ли мы открыть третий ресторан. Я сначала отнекивался, а потом все-таки согласился. Дело в том, что домиком на Поска владеют наши друзья, и когда мы наконец решились на третьего брата, или на третью сестричку наших двух ресторанов, то началась реконструкция внутренних помещений специально для нас», - рассказывает Роман Защеринский.

Но не все шло гладко: дома в Кадриорге стоят близко, и некоторые соседи были против того, чтобы старинная прачечная стала рестораном, даже пришлось решать спор в суде. Но теперь труба Mantel ja Korsten гордо смотрит сверху на маленькие и низкие трубы окрестных домов, а ресторан всегда полон гостей. Гостями Защеринского стали и мы, журналисты различных эстонских изданий.

Что ж, приступим к дегустации!

Кухня в ресторане вроде как средиземноморская, Но кажется, что она в большей степени «защеринская», авторская. «У нас нет брэнд-шефа. Мы с братом и шеф-повара всех ресторанов вместе работаем над меню, а я скорее – лицо ресторана», - улыбается Роман.