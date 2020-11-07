Главврач больницы, заявивший о «нарушении обмена веществ» у Навального, возглавил Минздрав Омской области

В начале октября Мураховский, оставаясь главврачом БСМП N1, возглавил еще одно учреждение - Городскую больницу N1 имени А.Н. Кабанова. Как говорится в сообщении областного правительства, ему удалось выстраивать "эффективную работу в двух учреждениях одновременно". После назначения Мураховского главой Минздрава Омской области в горбольницу имени Кабанова будет назначен новый главврач - уже четвертый с начала пандемии коронавируса.

"Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи. Сегодня это одно из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в области", - заявили в областном правительстве.

Именно Мураховский через день после экстренной госпитализации впавшего в кому Алексея Навального озвучил его основной предварительный "диагноз" - нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ, которое могло быть вызвано резким понижением сахара в крови. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева отмечала, что нарушение обмена веществ - это не диагноз, а состояние, которое может быть при огромном количестве заболеваний.

Мураховский также говорил, что в крови и других биоматериалах Навального не было найдено отравляющих веществ, а уже после того, как оппозиционера транспортировали в немецкую клинику "Шарите", отметил, что так и не услышал слов благодарности от супруги Навального. Брат политика Олег Навальный после этого заявил, что Мураховскому "наверняка сказали спасибо в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея".

"Эта вороватая рожа мне лично говорила (за час до того, как ему поступила команда отпустить), что Алексей нетранспортабельный и он его не отпустит. Именно он с бандой минздравовцев оказывали давление на врачей, чтобы они подтверждали тезис о невозможности транспортировки (в частном порядке персонал, который занимался лечением, с первого момента говорили, что его надо увозить)", - писал Олег Навальный.

Во время пребывания оппозиционера в омской больнице в кабинете главврача находились некие люди в штатском, в одном из них СМИ узнали начальника управления МВД Омской области Вячеслава Крючкова. Мураховский не смог объяснить, кто эти люди. По его словам, они "просто поинтересовались политическим пациентом".

Сам Навальный после выхода из комы отметил, что в омской больнице было много потрясающих людей на низовом уровне, но Мураховский "не врач - он член "Единой России". Комментируя его назначение главой Минздрава Омской области, Навальный назвал Мураховского "дураком" и "дебилом", который "ничего не понимает в медицине".

"Жулики поумнее говорили ему какие-то фразы, а он выходил и повторял их, путаясь и не понимая. Дурак помог высочайшему начальству в сложной, щепетильной ситуации - надо наградить. Но ему не орден дают, не денег из спецфонда. Его ставят командовать здравоохранением региона где 2 млн населения. Понятно, что там будет с медициной", - пишет политик в Telegram.

Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу почти одновременно озвучили противоречивые версии случившегося с Навальным. Нарышкин заявил, что спецслужбы стран НАТО еще год назад якобы обсуждали вариант с принесением "сакральной жертвы" из числа лидеров российской оппозиции, чтобы оживить скукожившееся" протестное движение в РФ. При этом он признал, что подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Навальным у СВР нет.

МВД РФ в свою очередь заявило, что жена политика Юлия Навальная якобы говорила медикам, что он ограничивал себя в еде, и причинами его "недомогания" могли стать диеты, направленные на снижение веса. Согласно сообщению МВД, Навальная якобы рассказала врачам, что политик нерегулярно питался, а после приема пищи его в течение 2-5 дней "беспокоил дискомфорт". Окончательным диагнозом ведомство назвало "хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", добавив, что отравление не подтверждено.