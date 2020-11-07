EKRE утвердила кандидатуру советника Мартина Хельме на пост министра окружающей среды

По словам Эплера, он считает важным продолжать работу над программой развития лесного хозяйства.

«В составлении программы развития лесного хозяйства участвует ряд групп интереса, по-разному представляющих себе разумное управление нашими лесами. Я приступлю к работе над тем, чтобы несмотря на разногласия достичь устраивающего стороны соглашения», - сказал Эплер.

Эплер считает важным в связи с всеевропейским зеленым соглашением создавать новые возможности для эстонских предпринимателей и удерживать бюрократию на минимальном уровне. Кроме того, он считает важным усилить дебаты о необходимости и возможностях АЭС.

«В интересах энергетической безопасности нашего государства важно активно заниматься поиском альтернатив сланцевой и возобновляемой энергетике. Связанные с новыми видами энергетики вопросы следует основательно обсудить в обществе», - отметил Эплер.

Райн Эплер в качестве советника министра финансов в течение последних полутора лет интенсивно занимался темами экологии и лесов и тесно сотрудничал с Министерством окружающей среды.

Ранее Эплер работал в страховых фирмах AON и RSA и страховом обществе Swedbank.

Ему принадлежат Pühajõe pruulikoda OÜ и предлагающее консультации в ИТ-сфере Kolmejalgne Mündiga Konn OÜ.

Эплер — член советов Центра управления государственным лесом, Kredex и EAS.

Он изучал в Тартуском университете управление и внешнюю экономику, а в Эстонском ИТ-колледже анализ инфосистем.

Эплер женат, у него трое детей.